Pourquoi McLaren a vendu des parts de son écurie

C'est le 13 décembre dernier qu'a été officialisée une nouvelle majeure pour l'avenir de McLaren F1 Team : la vente de 15% de ses parts à MSP Sports Capital, chiffre qui pourra atteindre jusqu'à 33% d'ici 2022, pour un investissement de 185 M£ (environ 205 M€).

Lire aussi : Qui sont les nouveaux actionnaires de McLaren en F1 ?

Côté sportif, l'écurie octuple championne du monde reste sur une saison 2020 très positive avec la troisième place du classement des constructeurs, soit son meilleur résultat depuis 2012. Cependant, en parallèle, le groupe McLaren a connu un exercice 2020 particulièrement difficile, frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement britannique. D'où ce changement de cap dans la direction de l'entreprise, préféré à une simple réduction du budget de l'écurie.

"Je pense que McLaren avait un business model fragile, car la trésorerie de la branche automobile était déployée dans la branche sportive", explique le président exécutif Paul Walsh, en poste depuis mars 2020. "Les objectifs de résultats et les critères de succès étaient différents. Et aucun doute : comme pour bien d'autres entreprises, la pandémie a amplifié ces difficultés. Il est donc devenu très urgent de faire cela."

"Si l'on regarde l'impact de la pandémie, nous avons cessé de produire des voitures parce que notre usine était fermée. Si l'on ne produit pas de voitures, on n'en vend pas. Si l'on n'en vend pas, on ne gagne pas d'argent. Mais notre écurie continuait de dépenser de l'argent, et c'est normal. Cette tension a bien fait prendre conscience à tout le monde que ce système avait besoin d'être ajusté."

"Nous aurions pu simplement réduire la voilure. Et nous aurions pu simplement demander à Zak [Brown, PDG] de dépenser moins d'argent. Mais il aurait alors fallu admettre que nous revoyions nos ambitions à la baisse. Et nous n'aimions pas ça."

Le McLaren Technology Centre de Woking

Cette injection financière va notamment permettre à McLaren de reprendre des projets majeurs tels que sa nouvelle soufflerie et son nouveau simulateur au McLaren Technology Centre, cruciaux pour effectuer un véritable retour parmi les top teams, selon le directeur d'équipe Andreas Seidl.

"[Cet investissement] assure qu'à l'avenir nous ayons toutes les ressources nécessaires pour nous battre avec les grandes équipes sur un pied d'égalité côté budgétaire", indique Seidl. "Cela signifie que nous pouvons mettre à jour nos infrastructures – nous avons commencé à le faire [en 2019] – qui sont évidemment la clé de notre compétitivité, notamment pour l'avenir. Maintenant, nous avons simplement besoin de temps pour continuer à travailler sur notre plan. Il est également important de ne pas s'enflammer à la suite des résultats de [2020]. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir."

"Je pense que [2021] sera probablement une nouvelle bataille entre quatre ou cinq équipes. Cette bataille de la troisième à la septième place sera similaire à ce que nous avons vu [en 2020]. Nous devons donc rester réalistes sur ce qui est possible. De notre côté, nous avons encore ces grandes restrictions liées à des infrastructures dépassées, qu'il va nous falloir trois ans pour mettre au goût du jour. Puis il faudra le temps d'en tirer réellement des bénéfices. Jusque-là, nous serons simplement restreints. L'équipe conserve néanmoins du potentiel à libérer, et c'est ce que nous allons essayer de faire [en 2021]."

Rappelons que les pilotes de McLaren cette saison seront Lando Norris et Daniel Ricciardo, à la suite du départ de Carlos Sainz chez Ferrari.

Propos recueillis par Jonathan Noble