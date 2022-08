Pourquoi Mercedes n'a pas abandonné le concept de la W13

Lors de la première moitié de la saison 2022, Mercedes ne parvenait pas à tenir le rythme de Red Bull et Ferrari à l'avant du peloton, en raison du marsouinage et des rebonds sur sa W13. L'écurie a opté pour une philosophie différente du reste du peloton avec un ponton très mince, quasi inexistant. Au fur et à mesure, Mercedes a mieux compris sa monoplace et les problèmes auxquels elle faisait face, ce qui a permis à George Russell de signer la pole position en Hongrie fin juillet.

Directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin a expliqué à Motorsport.com que Mercedes "ne voulait pas tout bonnement copier la voiture la plus rapide que l'on puisse voir", préférant penser au long terme. "Quand une écurie envisage son avenir sur le long terme dans le contexte d'une réglementation, si elle ne la comprend pas, copier ne va pas lui permettre d'aller bien loin", estime-t-il. "Les éléments les plus sensibles de l'aérodynamique de la voiture existent sous elle [à savoir le plancher, ndlr]. La pièce que l'on peut le moins copier est la plus importante, de toute façon."

"Je dirais que dans les médias, le concept de carrosserie étroite a probablement soulevé le débat davantage qu'au sein de l'équipe. Mais nous ne nous y accrochions pas par affection pour nos propres idées."

George Russell (Mercedes)

D'après Shovlin, les problèmes auxquels Mercedes était confronté "n'auraient pas été résolus en s'empressant de modifier notre carrosserie" et en suivant d'autres voies quant au design dès cette année, particulièrement compte tenu de la pression imposée par le plafond budgétaire.

"Il faut que nous fassions très attention aux domaines dans lesquels nous dépensons [de l'argent], et ce que nous ne voulions pas faire, c'était nous embarquer dans un projet qu'il faudrait peut-être quatre à six semaines pour mener à bien. Nous voulions faire les choses pas à pas et vérifier si ce que nous faisons sur la voiture avait du sens compte tenu de tous nos outils et de toutes nos attentes."

"Parce que nous marchions quasiment sur la pointe des pieds lors des premières étapes de développement, juste pour voir si nous pouvions effectuer un changement sur la voiture et obtenir l'effet attendu, plutôt que de placer tous nos espoirs sur quelque chose qui paraît différent physiquement et peut soudain nous propulser à l'avant de la grille."

Mercedes n'exclut toutefois pas de changer de concept pour l'an prochain : comme la plupart des équipes, l'écurie à l'étoile pourrait opter pour les mêmes pontons que Red Bull. "Nous ne copierons jamais personne, mais il est possible que nous voyions des choses que nous jugeons meilleures sur d'autres voitures", indique Toto Wolff, directeur d'équipe, à Motorsport.com. "Ces questions fondamentales font donc l'objet des discussions en ce moment, et nous y répondrons d'ici septembre."

