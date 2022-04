Pourquoi Mercedes doute encore de la puissance de son moteur

Mercedes a connu un Grand Prix de Bahreïn difficile, les W13 de Lewis Hamilton et George Russell n'ayant pas fait le poids face aux Ferrari et Red Bull sur le circuit de Sakhir. En plus de souffrir dans les virages à haute vitesse, les Flèches d'Argent étaient également à la peine en ligne droite. Et si l'on ajoute le fait que les autres équipes utilisant un bloc Mercedes ont terminé aux dernières places, on peut alors se demander si Ferrari et Honda n'ont pas dépassé le constructeur allemand sur le terrain de la puissance moteur.

Interrogé par Motorsport.com sur la place du moteur Mercedes dans la hiérarchie, Toto Wolff a estimé qu'il était trop tôt pour donner une réponse en raison des choix aérodynamiques de l'écurie. "Nous devons d'abord analyser les niveaux de traînée avant d'émettre un jugement sur un manque de puissance ou non", a expliqué le directeur d'équipe.

"Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre les moteurs mais il est clair que Ferrari a fait de gros progrès. L'an dernier, ils n'étaient pas complètement compétitifs et, si l'on regarde à nouveau l'événement singulier de Bahreïn, il semble qu'ils aient surpassé tout le monde."

Mercedes a d'ores et déjà assuré que l'aileron arrière utilisé au GP de Bahreïn serait modifié pour la prochaine course, en Arabie saoudite, qui se déroule sur le rapide circuit de Djeddah. En conséquence, il devrait être plus facile pour Mercedes d'avoir un aperçu de la puissance de son moteur en roulant avec des réglages plus similaires à ceux de Ferrari et de Red Bull. "Il est plus facile de se débarrasser de la traînée parce qu'il faut simplement prendre une tronçonneuse et couper l'aileron arrière en morceaux. C'est ce que nous ferons pour Djeddah", a conclu Wolff.

Sur la question de la traînée, il pourrait être facile de pointer du doigt la forme – ou plutôt l'absence – des pontons de la W13, surtout si on la compare aux solutions de Ferrari et de Red Bull, deux voitures bien plus rondelettes. Les adversaires de la marque à l'étoile semblent pousser vers l'extérieur le sillage généré par le pneu avant différemment, et la présence du ponton sur la partie centrale de la voiture a un impact sur les flux d'air reçus par le pneu arrière.

Williams, qui arbore des pontons très discrets mais moins absents que ceux de Mercedes, est toutefois plutôt à l'aise en ligne droite comparé à Mercedes. Le problème n'est donc pas aussi simple à résoudre.

Au-delà du thème des pontons, Mercedes s'est concentré sur son plancher à Bahreïn et sur la résolution de ses problèmes de marsouinage en découpant les listons de tunnel "inboard", comme lors du dernier jour des essais de pré-saison. L'équipe allemande a également testé différents planchers, avec une nouvelle version installée sur la voiture de Hamilton pendant les essais libres du vendredi. Cependant, elle a été démontée, Mercedes s'étant concentré sur des pièces qui avaient déjà fait leurs preuves pour la suite du week-end.

