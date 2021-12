Pourquoi Mercedes n'a pas utilisé ses jetons de développement en 2021

En raison des difficultés financières provoquées par la pandémie de COVID-19, les écuries de Formule 1 ont été contraintes par la réglementation à conserver leur châssis 2020 cette année. Des évolutions limitées étaient autorisées, restreintes à deux jetons de développement dont la valeur dépendait des pièces de la voiture.

Mercedes était resté énigmatique, au lancement de sa W12, concernant la zone où avaient été dépensés ses jetons. Le Chief Technical Officer, James Allison, s'était contenté de dire : "Il y a des pièces de la voiture que l'on peut changer sans jetons, par exemple l'unité de puissance, les systèmes de refroidissement, les suspensions et bien sûr toutes les surfaces aérodynamiques. Nous avons dépensé nos jetons, mais nous n'allons pas révéler comment pour l'instant. Cela deviendra clair en temps voulu."

Maintenant que l'écurie a remporté le championnat des constructeurs, l'on apprend qu'elle n'a jamais dépensé ses jetons officiellement. Le directeur technique Mike Elliott le confirme : "Finalement, je ne crois pas que nous ayons dépensé les jetons, en fait. Nous avions des idées de choses que nous voulions faire à l'avant de la voiture. La réalité est que ces idées que nous voulions mettre en œuvre ne se sont finalement pas concrétisées."

Selon les informations de Motorsport.com, ce sont la date d'homologation, un changement de règlement tardif de la FIA et l'implication de la nouvelle réglementation sur le fond plat qui ont empêché l'équipe de dépenser ses jetons. Les règles voulaient que les teams informent dès le 22 juillet 2020 la FIA des modifications prévues sur les pièces homologuées. Mercedes a alors opté pour une évolution de son museau afin d'améliorer l'aérodynamique de la voiture.

Cependant, après les défaillances pneumatiques au Grand Prix de Grande-Bretagne, en août, la FIA a écrit aux écuries pour les informer qu'elle souhaitait aller plus loin dans la modification de la réglementation aéro pour 2021, afin de diminuer l'appui encore davantage. Les dimensions du fond plat ont été d'autant plus réduites, et la zone des déflecteurs a également évolué, ce qui a grandement handicapé Mercedes.

Lewis Hamilton (Mercedes W12) dans les stands

Consciente des conséquences de ces modifications pour les monoplaces à faible inclinaison vers l'avant par rapport aux autres, la marque à l'étoile avait comme option la plus évidente de concevoir une nouvelle boîte de vitesses pour élever la hauteur de caisse à l'arrière. Cela n'était toutefois pas possible, car les restrictions d'homologation avaient contraint les équipes à valider tout changement au niveau de la boîte cinq jours seulement après la fin de la fermeture obligatoire des usines liée au COVID-19, en juin 2020. Il était donc trop tard.

Mercedes s'en est tenu au plan d'origine : utiliser les jetons pour le museau, mais cela a changé quand les conséquences de la nouvelle réglementation sont devenues claires lors d'essais de pré-saison particulièrement difficiles. Elliott a confirmé que c'était la perte globale d'appui, plutôt qu'un problème d'équilibre lié à la voiture, qui représentait la principale source d'inquiétude lors des premiers tests.

"Je pense que quand on a une voiture qui est dominatrice, ce qui était notre cas précédemment, l'équilibre que l'on a n'est pas si important pour les pilotes", ajoute Elliott. "Je ne pense donc pas que le problème que nous avions au début de la saison était vraiment l'équilibre, je pense que nous avons simplement perdu beaucoup de performance aérodynamique dans l'ensemble."

"Est-ce que cela nous a touchés aussi durement que d'autres, c'est toujours impossible à juger car nous ne savons pas quel a été l'impact sur les autres voitures. Tout ce que nous savons, c'est que le temps d'avoir fait notre travail l'hiver dernier et d'arriver en piste, le type d'avantage que nous avions la saison dernière – certainement à la mi-saison – avait disparu."

Bien conscient du travail nécessaire pour rebondir, avec un temps en soufflerie désormais limité et les conséquences du plafond budgétaire, Mercedes a décidé qu'il valait mieux focaliser ses efforts sur un package de base pour surmonter la perte d'appui provoquée par la nouvelle réglementation plutôt que sur le nouveau nez. Les jetons n'ont donc jamais été dépensés.

Malgré les difficultés rencontrées, Mercedes a remporté le championnat des constructeurs au dernier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton n'ayant raté celui des pilotes qu'à cause du restart tardif après l'intervention de la voiture de sécurité à Abu Dhabi.