Pourquoi Mercedes n'a pas utilisé sa livrée rouge à Spa

Le week-end du Grand Prix de Belgique marque le 55e anniversaire de la fondation d'AMG, le département performance de Mercedes, et la marque à l'étoile le célèbre en faisant un clin d’œil au passé et en remettant l'emblématique 300 SEL 6.8 AMG sous le feu des projecteurs.

Cette voiture, développée par le préparateur allemand à la fin des années 1960, s'est faite connaître en terminant deuxième des 24 Heures de Spa en 1971. Le doux surnom de Red Pig ("cochon rouge" en français) lui a été donné par la suite en raison de sa couleur rouge distinctive et du son émis par son moteur V8.

Un show car reprenant partiellement les couleurs de la 300 SEL est exposé dans la fan zone du circuit de Spa-Francorchamps, mais sur les W13 de Lewis Hamilton et George Russell, le rouge est absent. À la place, on ne trouve que quelques stickers. Comme l'a expliqué Toto Wolff, le directeur d'équipe, Mercedes ne pouvait faire autrement.

"Nous avons trois week-ends de course consécutifs, donc nous ne pouvions pas mettre des stickers. Nous avons aussi un problème de poids, donc ça n'aurait pas marché non plus. C'est pourquoi nous sommes revenus sur ce qui a le moins d'impact sur la performance", a commenté l'Autrichien.

Outre le numéro de course des pilotes, rendu vintage, collé à l'avant du ponton, la W13 devait aussi arborer un logo "AMG 55 YEARS" noir et jaune sur les flancs du cockpit. Certains internautes ont toutefois remarqué, avec amusement, qu'il ressemblait au logo d'un site pour adultes bien connu. Finalement, le jaune a été effacé des voitures avant le coup d'envoi des premiers essais.

Interrogé sur les comparaisons faites sur les réseaux sociaux, Wolff a répondu : "Je n'aurais pas fait cette association. Il s'agit des 55 ans [d'AMG]. AMG est la filiale performance de Mercedes et nous sommes fiers de porter cette marque. Et c'est un hommage à la première voiture qui a couru ici à Spa, avec succès. Ce n'est qu'un anniversaire."

Mercedes s'était abstenu de fêter les anniversaires après la journée noire vécue au Grand Prix d'Allemagne 2019. À Hockenheim, la marque à l'étoile avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer les 125 ans de ses débuts en compétition automobile mais s'était couverte de ridicule en course avec un arrêt interminable et un accident pour ses deux pilotes.