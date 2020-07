Pourquoi les Mercedes noires ne surchauffent pas

Mercedes a pris la décision, juste avant le début de la saison 2020, de troquer la robe argentée de sa W11, couleur historique s'il en est du constructeur allemand, pour une livrée noire, symbolisant la lutte contre le racisme et la promotion de la diversité. D'aucuns ont alors soulevé la question de l'influence sur les températures de la monoplace au soleil, le noir absorbant naturellement plus de lumière que des couleurs plus claires, et donc d’énergie lumineuse se transformant en chaleur.

Ce raisonnement n'a pourtant pas trouvé de matérialisation du côté de l'écurie à l'étoile, comme l'a expliqué James Vowles, son stratège en chef. "Ça n'a pas [d'influence sur les températures]. À l'intérieur du capot moteur, il y a en fait un revêtement argenté, un revêtement résistant à la chaleur, et qui est en place quelle que soit la couleur extérieure."

"Mais nous ne voyons aucune différence sur la température de nos radiateurs ou sur les autres températures des systèmes centraux à l'intérieur de la voiture en lien avec la couleur de la peinture extérieure. Une couleur plus claire devrait en fait permettre un peu plus de réflexion [de la lumière du soleil], mais la réalité est que les effets sur la température de nos systèmes sont négligeables, voire inexistants."

Toto Wolff, le directeur exécutif de l'écurie, suggérait avant l'épreuve que les conséquences de la nouvelle livrée seraient "une inconnue" même si l'écurie n'aurait jamais permis qu'un tel changement affecte la performance de la voiture. "En fin de compte, le message et le marketing sont très importants, mais si la performance est amoindrie, ce n'est évidemment pas génial."

Si les Mercedes W11 ont bien subi des problèmes lors du GP d'Autriche, c'est à cause des interférences électriques et des vibrations causées par des vibreurs sur les boites de vitesses et non pas en raison de la chaleur. Bottas a tout de même remporté la course alors que Hamilton a terminé deuxième sur la piste avant d'être repoussé au quatrième rang par une pénalité suite à l'accrochage avec Alex albon.

La livrée noire de Mercedes va demeurer lors de l'intégralité de la saison 2020 de Formule 1. Hamilton a de son côté joué un rôle central dans la mise en place par la discipline de la campagne #WeRaceAsOne et dans le message "End Racism" passé avant la course, la plupart des pilotes choisissant de mettre un genou à terre en signe de protestation contre les injustices raciales.