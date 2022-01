Pourquoi Norris est moins proche de Ricciardo que de Sainz

Il est de notoriété publique que Lando Norris et Carlos Sainz entretenaient lors des saisons 2019 et 2020 ce qui est désormais communément appelé une bromance, soit une amitié forte entre deux hommes. Collaborant de manière saine sur la piste et dans le garage de l'écurie McLaren, Norris et Sainz étaient également proches en dehors.

Cependant, il semble que Norris n'ait pas les mêmes affinités avec son coéquipier actuel Daniel Ricciardo, de dix ans son aîné. Et lorsqu'il lui est demandé si leurs relations sont plus professionnelles que personnelles, le jeune Britannique explique qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt : "C'est un peu les deux. On s'entend bien quand même, on rigole bien quand même, on est quand même copains, etc."

"Mais une chose simple est que nos intérêts en dehors du circuit sont très différents : il aime plutôt faire du vin, les vêtements, etc., et moi c'est plutôt le golf, l'eSport et ce genre de choses que Carlos appréciait davantage, donc on jouait au golf de temps en temps, on faisait des courses sur le simulateur, on faisait des choses comme ça. Pour être plus proche, une chose simple est de passer du temps ensemble et de s'amuser, et jouer au golf est l'une de ces choses qui ont amélioré beaucoup de choses."

Un autre facteur est le fait que Norris ait décidé d'adopter une approche plus sérieuse en 2021, ce qui a d'après lui joué un rôle dans ses excellents résultats.

"Je pense être probablement bien plus concentré que précédemment, je passe plus de temps à me concentrer sur les choses importantes, les choses sur lesquelles il faut vraiment que je me concentre, à savoir mon pilotage et la performance telle que celle que j'ai [en 2021]", ajoute l'Anglais. "C'est en partie grâce au fait que je me concentre sur les choses sur lesquelles il faut vraiment se concentrer pour faire du meilleur travail. Je passe plus de temps avec mes ingénieurs, moins à discuter et à m'amuser. Mais je n'enlève rien au plaisir que je prends en Formule 1, j'adore toujours ça et je fais tout ce que je veux faire. Mais j'accorde davantage d'importance aux priorités et à l'éthique de travail."

Parmi les priorités, il y a évidemment eu cette bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs entre McLaren et Ferrari, finalement décrochée par la Scuderia. C'est justement à Maranello qu'est parti Sainz, ce qui a donné une saveur toute particulière à cette lutte pour Norris. "Et je pense que c'est pareil pour lui", précise-t-il. "Il sait comment je pilote et il sait comment nous réfléchissons dans notre équipe. Et bien sûr, nous essayons de changer un peu afin qu'il ne sache pas tout ! Mais c'est juste l'un des avantages et inconvénients à ce que quelqu'un change d'écurie. C'est comme ça pour tout le monde."

Et bien qu'ils ne soient plus coéquipiers, Norris et Sainz sont restés en contact : "On reste bons amis. On discute de temps en temps, on fait des blagues, des choses comme ça. On s'entend bien, comme toujours depuis qu'on est devenus coéquipiers en 2019. Bien sûr, chacun est sur sa propre piste. Il n'y a probablement personne que je veuille battre plus que Carlos, et c'est sûrement réciproque. Il veut battre McLaren aussi et nous voulons battre Ferrari tout autant. Cela fait partie du challenge. Mais j'ai quand même du respect pour tous les pilotes, et j'ai quand même des potes parmi les pilotes contre qui j'ai couru. Il en fait partie."

Propos recueillis par Adam Cooper