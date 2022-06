Pourquoi le peloton est aussi imprévisible en 2022

Lors de l'ouverture de la saison 2022 à Bahreïn, tous les regards étaient tournés vers les difficultés de Mercedes, tandis que Ferrari attirait l'attention avec un package impressionnant qui parvenait à vaincre le marsouinage caractéristique des voitures de 2022 sans sacrifier trop de performances. Derrière les équipes de tête, Haas et Alfa Romeo ont volé la vedette aux autres forces du milieu de peloton, McLaren et Aston Martin étant particulièrement décevantes.

Alors que l'équipe de Woking a réussi à résoudre ses problèmes de surchauffe des freins et à se battre pour revenir là où les performances inhérentes à la voiture lui permettent d'être, Aston Martin a placé ses espoirs dans une spécification B qui a été surnommée "Red Bull verte" en raison de ses similitudes avec la RB18. Au cours des premières manches, cependant, tous les pilotes de milieu de peloton ont semblé se rapprocher de plus en plus, à mesure qu'ils comprenaient l'utilisation de leurs pneus et les réglages adaptés à leurs nouvelles montures.

Mais plutôt que de suivre un schéma prévisible comme à la fin de l'année 2021, lorsque McLaren était clairement quatrième après avoir perdu le contact avec Ferrari, la bataille du milieu de peloton de 2022 est encore pleine de surprises, avec des performances qui varient énormément d'un week-end à l'autre. "En termes de compétitivité, il est difficile de faire des prévisions pour le moment", a déclaré Andreas Seidl, directeur d'équipe de McLaren. "Nous avons fait un bon pas en avant à Barcelone. Nous avons corrigé certaines faiblesses que la voiture avait."

"En même temps, beaucoup d'autres voitures ont fait de même. Bakou et Montréal sont des circuits différents, donc je pense qu'il est difficile de faire des pronostics. Nous avons vu de grands changements dans la hiérarchie cette année et donc je suis très prudent avec les prédictions. Notre objectif est clair, nous voulons nous battre pour cette P4 au championnat. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut dans l'équipe, avec Lando et Daniel, pour y arriver. Nous savons que la concurrence ne restera pas inactive, donc nous devons nous assurer que nous continuons à développer cette voiture aussi."

Daniel Ricciardo, en difficulté à Monaco

McLaren était l'une des nombreuses équipes à introduire un ensemble d'évolutions important à Barcelone, tout comme Alfa Romeo. Mais si l'équipe d'Hinwil, l'une des surprises de 2022, s'est qualifiée avec une solide sixième place en Espagne grâce à Valtteri Bottas, le Finlandais a été surpris de n'avoir battu Kevin Magnussen que de moins d'un dixième, alors que la Haas n'avait reçu aucune amélioration.

Comme Steiner l'a expliqué il y a un mois, il était logique pour l'équipe d'utiliser le circuit très familier de Barcelone comme banc d'essai pour plonger en profondeur dans le package actuel de Haas et comprendre réellement ses forces et ses faiblesses, plutôt que d'ajouter des pièces sans avoir une bonne compréhension de ce dont la monoplace a réellement besoin.

"Vous apportez des mises à jour à Barcelone parce que vous connaissez la piste, mais je me suis dit : 'Ok, nous connaissons la piste donc c'est le bon moment pour tirer le meilleur de cette voiture.' Si nous avions apporté des évolutions, nous ne les aurions pas comprises et nous aurions peut-être même été plus lents au lieu d'être plus rapides. Donc nous avons utilisé cela pour tirer le meilleur de cette voiture, de sorte que nous espérons pouvoir garder cette base à la prochaine course, et ensuite nous apporterons des évolutions."

Reste à savoir quand Haas introduira ses améliorations, car Monaco est une exception au calendrier, tout comme les courses de Bakou et de Montréal. Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, en juillet, sera le prochain circuit "traditionnel", avec des virages à grande vitesse qui nécessitent un excellent package complet. Steiner souligne également qu'apporter des améliorations ne garantit pas la performance dès la sortie du garage. Le budget étant plafonné, les équipes sont limitées dans le nombre d'améliorations qu'elles peuvent apporter à une voiture, ce qui signifie que chaque pièce est soigneusement étudiée et doit permettre d'obtenir le meilleur temps au tour.

Valtteri Bottas devant Kevin Magnussen à Barcelone

Mais il faut encore du temps pour tirer le meilleur parti des évolutions, d'autant que la série actuelle de circuits urbains rend plus difficile l'évaluation des progrès. Avec des équipes qui continuent à maximiser leurs évolutions du GP d'Espagne et d'autres, comme Haas, qui introduiront des pièces plus tard, le milieu de tableau pourrait encore changer radicalement dans les semaines à venir, mettant en place un sprint frénétique et fascinant de six courses vers la pause estivale.

"Il est encore si tôt avec ces nouvelles voitures, vous avez vu comment cela peut osciller d'un circuit à l'autre", a ajouté Seidl. "La plupart des équipes ont amélioré leurs voitures pour Barcelone. Monaco était évidemment un circuit très spécifique. Et ce que tout cela signifie maintenant, avec les mises à jour que tout le monde a apporté pour les circuits à venir, est impossible à prévoir. Nous ne devons pas oublier que la concurrence est si rude, un ou deux dixièmes de plus ou de moins signifient qu'au lieu d'être en position pour se battre pour une septième ou huitième place, vous êtes soudainement 13e ou 14e."

Le chef technique d'AlphaTauri, Jody Egginton, dont l'équipe a été dans le coup à différents moments au cours des sept premières courses, affirme que la courbe de développement de 2022 continuera à réserver des surprises, comme Alfa Romeo qui n'a été nulle part à Monaco malgré ses prouesses à basse vitesse tant vantées.

"Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans le milieu de tableau. En Espagne, nous étions au milieu du classement, à une position plus basse que d'habitude. Mais avant cela, nous pensions que notre voiture était plutôt constante", a-t-il déclaré. "L'ordre a encore changé [à Monaco]. Beaucoup de gens ont suggéré que les Alfa Romeo pourraient être particulièrement fortes, et elles ont eu un week-end difficile.

"Je pense que c'est en partie parce que nous apprenons encore à connaître la voiture. Notre voiture de lancement était à des millions de kilomètres de ce que nous sommes aujourd'hui, donc la vitesse de développement est assez élevée en ce moment. Et les caractéristiques de la voiture lors du premier test en Espagne étaient très différentes de celles de la course. Je pense que c'est juste l'apprentissage collectif sur la direction que nous prenons avec la voiture. Mais oui, au milieu du peloton, il y a beaucoup plus de changements dans le classement."

Pierre Gasly dans les rues de Monaco

La nature capricieuse du milieu de tableau est telle que, même si toutes les équipes ont connu des week-ends plus ou moins bons, 19 points seulement séparent McLaren, Alfa Romeo et Alpine dans la lutte pour la quatrième place, tandis qu'AlphaTauri, Haas et Aston Martin suivent derrière. Steiner estime que la convergence du peloton doit également être attribuée au plafond budgétaire de la F1, qui a été décrié par les grandes équipes qui font pression pour une augmentation, afin de couvrir les dépenses croissantes en 2022.

"Vous pouvez voir que le milieu de tableau s'est beaucoup rapproché", a ajouté Steiner. "McLaren était fort sur certaines courses, puis n'allait nulle part et puis tout d'un coup, les Alpine étaient fortes dans une course. C'est un mélange. À moyen et long terme, je pense que les choses vont se stabiliser, mais nous ne devrions pas modifier le plafond budgétaire et l'augmenter, car c'est une bonne chose pour la course au milieu du peloton. Désormais, vous ne savez jamais qui est le meilleur des autres."

"L'Alfa Romeo à Barcelone était de loin la meilleure à mon avis. Mais l'Alfa Romeo d'il y a trois courses n'était pas aussi bonne, donc ça mélange tout. Et je pense que si nous continuons avec le plafond budgétaire, nous allons nous rapprocher encore plus des meilleurs." Alors que McLaren s'est imposé comme le favori pour décrocher la quatrième place cette année encore, l'équipe basée à Woking ne va pas s'installer trop confortablement pour l'instant.