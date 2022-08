Pourquoi Pérez a perdu le contact avec Verstappen chez Red Bull

Au soir de sa victoire au Grand Prix de Monaco, Sergio Pérez semblait dans la forme de sa vie après un début de saison lors duquel il a paru plus proche que jamais de son chef de file Max Verstappen, notamment en qualifications. Le Mexicain, alors troisième du classement pilotes, accusait 15 points de retard sur le Néerlandais, avec un abandon de moins à son actif.

Six courses plus tard, le compteur des abandons penche désormais en faveur de Pérez (qui a dû mettre pied à terre au Canada et en Autriche) mais, du côté des points l'écart s'est creusé de façon irrémédiable. Ce sont désormais 85 unités qui séparent les deux pilotes de l'écurie Red Bull Racing, alors qu'il reste neuf épreuves d'ici la fin de saison. Pire que le compteur de points, c'est l'impression générale qui est bien moins positive pour le natif de Guadalajara qui semble accuser le coup.

Depuis les qualifications du GP d'Azerbaïdjan, où Pérez avait battu Verstappen de 0"065, le Néerlandais a devancé systématiquement son équipier sur la grille, l'écart étant régulièrement au-dessus des quatre dixièmes entre les deux. Un changement de forme soudain que d'aucuns ont attribué à un développement de la RB18 penchant plus en faveur du Champion du monde en titre.

Interrogé sur le sujet dans le cadre d'un entretien exclusif pour la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Helmut Marko est allé dans ce sens, expliquant que la Red Bull avait progressivement abandonné son caractère sous-vireur du début de saison : "Max aime les voitures dont l'avant accroche vraiment. Il ne se soucie pas de ce que fait l'arrière. Si [l'arrière] décroche à 300 km/h, Pérez et tous ceux qui étaient là avant disent que [la voiture] est impossible à piloter ; Max n'est même pas gêné. Au début de la saison, la voiture était plus sous-vireuse."

"En fin de compte, il s'agit de rendre la voiture aussi rapide que possible. Avec une voiture qui convient mieux à Max, le facteur Verstappen est mis en évidence une fois de plus. Lorsque vous avez un pilote aussi exceptionnel, il est important d'utiliser tout le potentiel. Par conséquent, Pérez est peut-être revenu à la normale. Être le coéquipier de Verstappen n'est pas une partie de plaisir."