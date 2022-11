Pourquoi Ricciardo a renoncé à trouver un baquet pour 2023

L'année prochaine, pour la première fois depuis 2011, une saison de Formule 1 va commencer sans que Daniel Ricciardo ne soit au départ. En dehors d'une victoire méritée au Grand Prix d'Italie l'an passé, Ricciardo n'a quasiment jamais atteint un niveau de performance satisfaisant depuis son arrivée chez McLaren, en témoignent notamment ses 35 points marqués en 2022 contre 111 à l'actif de son coéquipier Lando Norris.

C'est donc dès la fin du printemps que la structure de Woking a engagé des démarches pour remplacer son second pilote par le prometteur jeune loup Oscar Piastri, débauché aux dépens d'Alpine. Ricciardo était pourtant sous contrat jusqu'à fin 2023, mais face à ces résultats en berne et à une écurie qui ne voulait plus de lui, il a accepté de renoncer à son baquet.

Désormais, quel avenir pour Ricciardo ? Aucune écurie évoluant dans la première moitié de tableau ne s'est intéressée aux services de l'octuple vainqueur en Grand Prix, et celui-ci pourrait désormais obtenir un poste de réserviste au sein d'un top team.

Lire aussi : Mercedes complimente Ricciardo mais reste muet sur son réserviste 2023

Il lui aurait probablement été possible de rester sur la grille au sein d'une écurie plus modeste telle que Haas, mais sa soif de succès a manifestement été ébranlée par ces temps difficiles, et Ricciardo ne veut pas rester dans son état d'esprit actuel. "Je veux saisir cette opportunité de m'assurer que je prends suffisamment de temps pour moi, afin de ressentir pour la F1 le sentiment qu'il faut que je retrouve", déclare-t-il.

Lorsqu'il lui est demandé si un retour sur la grille en 2024 l'intéresse, l'Australien confirme : "Oui, ça m'intéresse. Et c'est marrant, car les gens pourraient dire : 'Si ça t'intéresse en 2024, pourquoi ça ne t'intéresse pas l'an prochain ?', mais je sais qu'après avoir pris des vacances, regarder les courses à la télé ou quelque part dans le paddock va me redonner toute cette motivation. Je l'ai encore, cette motivation, mais je veux qu'elle soit débordante. Je sais que les vacances vont avoir cet effet, parce que je le ressens lors de la trêve estivale, qui ne dure que deux ou trois semaines. Je l'ai vraiment ressenti pendant le Covid, quand nous avons fait une pause de trois mois, et je pense avoir alors fait ma meilleure saison depuis peut-être 2016."

Daniel Ricciardo n'a pas trouvé la clé chez McLaren

"Je sais donc ce que ça me fait, une petite absence. Et je suis conscient que chaque pilote est différent quant à ses sentiments. Mais je sais que faire la bonne pause l'an prochain va me surmotiver à revenir sur la grille en 2024. C'est pourquoi je dis que je veux bel et bien revenir en 2024. Mais il n'y a pas de garanties. Je ne peux pas signer aujourd'hui un contrat qui me garantisse un baquet en 2024. Personne ne va faire ça, ce n'est pas possible. Bref, je vais juste faire tout ce que je peux l'an prochain pour montrer que j'ai encore l'envie et évidemment le talent pour le faire."

Quand un pilote perd sa place en Formule 1, même s'il obtient un rôle de réserviste, il est rare de le voir faire son retour sur la grille à temps plein par la suite. Cependant, Ricciardo estime que le véritable risque aurait été "de sauter dans un baquet" en 2023. "Mon passage chez McLaren montre que rien n'est garanti en termes de performance", explique-t-il. "Si, pour quelque raison que ce soit, la campagne était relativement infructueuse, alors j'en aurais probablement fini avec la F1. Ce risque paraît bien plus grand que celui de manquer une année."

Le pilote de 33 ans ne va d'ailleurs pas faire des pieds et des mains pour s'engager dans d'autres compétitions automobiles afin de rester affûté en marge d'un éventuel poste de réserviste. "Je ne veux fermer aucune porte", concède-t-il. "Mais idéalement, je ferais des journées d'essais dans une F1 plutôt que d'essayer d'obtenir un baquet ailleurs."

Ricciardo est en tout cas "parfaitement conscient" du risque que sa carrière en Formule 1 s'arrête là, après 232 Grands Prix pour un palmarès de trois pole positions et huit victoires. "Et je suis en paix avec moi-même si c'est le cas, j'assume ma décision", assure-t-il. "Je ne veux pas que ce soient mes deux dernières courses en F1, mais si c'est le cas, j'accepte que ce soit un dénouement possible."

"Mais parce que je suis en paix avec moi-même, je fais le pari d'obtenir cette opportunité en me préparant à être la meilleure version de moi-même. Si j'ai cette opportunité, je ne veux pas que Daniel évolue à 95%, je veux que les batteries soient pleinement rechargées."

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : Button doute d'un retour de Ricciardo dans une équipe compétitive