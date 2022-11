Pourquoi Vettel portait un t-shirt "Invitation" à Abu Dhabi

Tout au long de la saison 2022, mais aussi lors des deux années précédentes, Sebastian Vettel a été aperçu avec des t-shirts portant diverses inscriptions, un moyen pour le quadruple Champion du monde d'alerter le grand public sur des sujets environnementaux et sociaux lui tenant à cœur. Et pour sa 299e et ultime représentation en catégorie reine, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, c'est avec un t-shirt noir, sur lequel figurait la Terre et le mot "invitation", que Vettel a été immortalisé dans le paddock.

Dans un live Instagram lancé après la course, Vettel est revenu en détail sur le message qu'il souhaitait faire passer avec ce t-shirt tout en s'expliquant sur le moment où son regard sur le monde avait changé.

"Je dois admettre que lorsque j'étais jeune, que j'avais 20, 25 ans, je ne prêtais pas vraiment attention aux actualités indiquant qu'il y avait déjà un gros problème, parce que ça n'avait pas d'impact sur moi", a indiqué l'ancien pilote Red Bull, Ferrari et Aston Martin. "Dans la vie que je menais, j'étais intéressé par la course, par le succès. Et puis certaines choses se sont produites dans ma vie."

"J'ai choisi, avec ma femme, de devenir père. À 26 ans, notre première fille est née ; l'année suivante, notre deuxième fille est née. L'année d'après, on a diagnostiqué un cancer chez mon beau-père, qui est décédé un an et demi plus tard. En même temps, j'ai fait face à l'avenir, en voyant mes enfants et en les tenant dans mes bras pour la toute première fois, et j'ai été confronté à la mort, à la fin de vie. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma vie, sur l'avenir qui nous attend et sur le monde dans lequel nous vivons."

Sebastian Vettel a également porté un t-shirt pour remercier la F1 pour son ultime GP.

Il a ajouté : "Je me suis demandé comment je pouvais utiliser ma voix pour tenter de parler de choses qui sont vraiment importantes pour nous tous, sur notre monde et notre climat. Je pense que le monde change rapidement et que ça nous oblige tous à réfléchir à ce que nous pouvons faire. Je me suis donc mis à réfléchir aux choses que je pouvais faire de mon côté pour moins faire partie du problème et peut-être faire davantage partie de la solution."

"Pour des raisons de gain de temps et de confort, nous [les pilotes] tombons dans un piège en voyageant en jet privé. J'ai complètement arrêté ça et je commence à me sentir bien à ce sujet. J'ai remis mon alimentation en question, la provenance de [ma] nourriture. Je me suis mis à réfléchir : d'où je tire mon énergie ? Comment je consomme ? Quels vêtements j'achète ?"

Mais Vettel ne souhaitait pas alerter uniquement le grand public. Les pilotes de Formule 1 sont des sportifs admirés par des millions de fans à travers le monde, et l'Allemand a révélé avoir demandé à ses anciens adversaires de s'exprimer eux aussi pour pousser au changement à grande échelle.

"J'ai vraiment essayé de parler aux autres pilotes aussi, pour insister sur le fait que nous sommes dans cette position unique, en ayant un impact sur le climat de notre planète", a expliqué Vettel. "Nous sommes dos au mur, il est temps de changer, il est temps de revoir nos actions. À l'avenir, nous devrons évidemment penser aux générations futures."

"Nous ne pouvons plus nous permettre de détourner le regard. Nous devons appliquer certains changements dans notre vie, dans celle de tout le monde, et nous remettre en question. C'est pourquoi je l'ai formulé comme une invitation. Que pouvons-nous faire ? Que pouvez-vous faire ? Ça commence par de toutes petites choses et ça commence par de grandes choses, évidemment."

"Nous, en tant que pilotes, nous sommes dans une excellente position pour être source d'inspiration pour les gens, pour avoir un impact. Mais les actions de tous les jours comptent, [par exemple] en choisissant de ramasser un bout de plastique lorsque vous vous promenez. Quelles qu'elles soient, les petites choses font la différence. C'est vraiment l'idée derrière le t-shirt. C'est une invitation pour faire prendre conscience aux gens que chaque petit geste compte et aussi [pour dire] aux autres pilotes que nous partageons les mêmes responsabilités en espérant rendre ce monde meilleur et protéger notre futur."