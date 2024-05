Pourquoi Vettel tenait tant à honorer Senna à Imola

Sebastian Vettel s'est rendu sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end afin d'honorer la mémoire d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, tous deux disparus tragiquement lors du Grand Prix de Saint Marin, il y a tout juste 30 ans.

Le quadruple Champion du monde prend également le volant de la McLaren MP4/8 1993 de Senna et, jeudi, il a organisé un tour de piste avec des pilotes de F1, F2 et F3, lesquels ont revêtus un maillot jaune "Forever Senna" aux couleurs du champion brésilien, ainsi qu'un bracelet aux couleurs de l'Autriche à la mémoire de Ratzenberger.

S'il n'avait pas encore sept ans au moment de la mort d'Ayrton Senna, Sebastian Vettel souligne à quel point le Brésilien a toujours été une source d'inspiration pour lui. Mais il estime que son héritage a largement dépassé le cadre de son sport, avec notamment la Fondation Senna, qui a pour vocation de venir en aide aux plus défavorisés, particulièrement des enfants au Brésil, et qui continue de perdurer 30 ans après la mort du natif de São Paulo.

"En tant que pilote, c'est certainement le succès qu'il a connu qui m'a le plus inspiré", explique Vettel. "En ayant le privilège de travailler avec des gens qui ont travaillé avec lui, en m'inspirant de sa façon d'être et de ce qui le rendait si spécial dans la voiture, en essayant de comprendre cela. Les chiffres sont une chose – combien de victoires, combien de pole positions, combien de course -, mais il y a plus que cela, et je pense qu'il y a plus en l'homme en lui-même que ses résultats et ses succès."

"Le personnage qu'il était et l'importance qu'il avait au Brésil et pour le peuple brésilien à l'époque sont probablement inégalés là-bas. Mais il est également très rare de voir une personnalité sportive non seulement atteindre une telle popularité, mais aussi assumer ce rôle et tenter d'inspirer le pays et les gens à s'améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer et c'est pourquoi il est encore plus tragique que son histoire se soit arrêtée lors de cet horrible week-end, car je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus sur la piste, mais aussi en dehors de la piste."

Sebastian Vettel a été l'initiateur d'un vibrant hommage à Senna et Ratzenberger jeudi à Imola. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel a également évoqué les progrès réalisés en matière de sécurité depuis le tragique Grand Prix de Saint Marin 1994.

"Ce n'est jamais assez rapide", a-t-il toutefois concédé. "Les vitesses sont élevées et, par conséquent, le danger est toujours là et c'est toujours dangereux. Mais je pense qu'après cet horrible week-end, les pilotes se sont vraiment rassemblés, se sont levés, et Michael [Schumacher] a beaucoup insisté pour que le GPDA se réunisse et fasse pression sur la FIA et la Formule 1 pour rendre les circuits plus sûrs. Tous les pilotes qui ont continué et qui suivent encore aujourd'hui ont bénéficié de ce week-end, aussi ironique que cela puisse paraître. Mais il s'agissait d'une étape importante pour faire avancer les normes et les mesures de sécurité."

"Il y a plus de dix ans, avant ce week-end, la Formule 1 n'avait pas perdu de pilote. J'étais dans une situation similaire en 2014 où la mort – évidemment, on est conscient du danger du sport automobile – mais la mort n'était pas vraiment présente. Puis il y a eu cet accident et Jules Bianchi a payé le prix de sa vie. Cela soulève beaucoup de questions et, évidemment, si vous regardez ce qui s'est passé et ce qui a été mis en œuvre après cela, il ne devrait pas y avoir besoin de ces événements pour le faire, alors oui, ça ne va jamais assez vite."

"Mais je pense qu'il est bon qu'après des moments aussi sombres, nous nous réunissions et essayions d'accélérer les choses, même si l'on peut penser que les choses sont aussi sûres que possible au préalable. Grâce à cet horrible week-end, aussi étrange que cela puisse paraître, les gens se sont penchés sur les circuits afin de les rendre plus sûrs, d'agrandir les sorties de piste, de modifier le tracé, de changer les voitures, de parler des structures de crash, d'augmenter la résistance du châssis. C'était un moment très, très sombre, mais il est évident que j'ai été l'un des premiers pilotes à bénéficier des implications de ces changements sur toutes les voitures qui ont suivi."

Avec Sam Hall