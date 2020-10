Premier podium d'Álex Márquez : "Nous avions une chance de gagner !"

Álex Márquez a franchi un cap mémorable dans sa carrière en montant sur son premier podium dans la catégorie reine à l'issue du Grand Prix de France. Le pilote espagnol de l'équipe Repsol Honda, parti pourtant 18e sur la grille, est parvenu à afficher une aisance remarquable tout au long de la course qui s'est déroulée par des conditions de piste humide après que la pluie se soit invitée lors de la mise en grille.

Vindicatif et capable d'imprimer un rythme élevé et régulier de bout en bout, Márquez, qui disputait sa première course en MotoGP en conditions humides, s'est même offert le luxe d'être le plus rapide en piste dans le dernier tiers de course, allant jusqu'à reprendre 1'5'' au tour au trio de tête alors composé des deux Ducati factory de Petrucci et Dovizioso et de la Pramac de Jack Miller.

La remarquable performance de Márquez permet de rétablir une statistique dont Honda se serait bien passée jusqu'à présent : en effet, depuis le début du programme en 1982, jamais le constructeur n'avait manqué le podium aussi longtemps dans une saison !

"C’est une belle sensation !", se réjouissait l'Espagnol dans le Parc Fermé, immédiatement après l'arrivée. "Ce n’était pas facile dans le premier tour. J’ai pris confiance étape par étape. J’ai pu enchaîner les dépassements. J’ai été gêné par Cal, Dovi et un peu Pol et ai perdu beaucoup de temps, car sinon je pense que nous avions une chance de gagner, ou une moto pour jouer la victoire !"

"Je suis quand même très heureux et pour l’équipe", savourait-il auprès de DAZN Espagne. "Ils me soutiennent à chaque séance, tous les jours, dans les moments difficiles. Je suis content et nous voulons que ça continue comme ça. Nous allons maintenant nous rendre à Aragón, une piste que j’aime beaucoup."

Cela faisait "depuis novembre", que le plus jeune des Márquez n'avait pas roulé sous la pluie, a-t-il par ailleurs rappelé. "Je me suis très bien senti, avec beaucoup de traction. Nous avions le medium à l'avant, il vous offre beaucoup de soutien. Je voulais prendre la piste avec le medium arrière aussi mais cela aurait été une erreur, comme nous l'avons vu avec Zarco qui est allé vite à la fin mais a beaucoup souffert en début de course."

Quoi qu'il en soit, le #73 a pu accumuler de l'expérience face à l'un des plus expérimentés du plateau. La lutte contre Dovizioso a tourné à l'avantage du pilote Honda en fin de course, même si celui-ci regrette de n'avoir pu se défaire de la Ducati plus tôt. "Dovi, il va beaucoup plus vite dans les lignes droites puis il braque dur. Le système dont ils disposent [qui abaisse la moto, ndlr] leur donne un avantage supplémentaire. Dans les virages, j'étais plus fort, mais pas au point d'entrée. En plus, Dovi est un vieux loup ! Mais la Honda s'est très bien comportée aujourd'hui, le package était très bon et j'y suis parvenu."

L'appétit vient en mangeant et c'est désormais avec une performance similaire sur piste sèche que l'Espagnol aimerait franchir un nouveau cap, conscient du fait qu'il a encore beaucoup à prouver pour justifier sa position au sommet. "C'est une bonne journée pour Repsol Honda. Maintenant, nous devons le reproduire sur le sec, ce qui est le plus difficile ! Je ne me sens pas établi : un podium sur le mouillé ne signifie pas grand-chose, mais cela vous fait continuer à y croire. J'ai fait le saut en MotoGP au bon moment et nous faisons les choses correctement. Mais Marc, ne t'inquiète pas, je suis là !"

Sa performance du jour permet à Márquez de désormais pointer à la quatorzième position du championnat, à onze unités de Valentino Rossi et ex-aequo avec Johann Zarco, auteur d'une cinquième place ce dimanche après-midi. Avec les huit points également inscrits par son équipier Stefan Bradl, qui remplace son frère convalescent Marc, Álex Márquez permet à Repsol Honda d'enfin quitter la dernière position du championnat du monde par équipes et de passer neuvième.