Premier podium pour un Ocon ému, qui a senti moins de foi en lui

Le Grand Prix de Sakhir aura été celui des grandes premières tous azimuts ! Ce qui aurait pu être la première victoire de George Russell est cruellement devenu une première arrivée dans les points pour le jeune Britannique. La première victoire de Sergio Pérez, passé si régulièrement sur le podium ces dernières années mais jamais encore sur la première marche, est accueillie avec énormément de sourires dans un paddock espérant encore voir le Mexicain au volant en 2021. Et bien entendu, l'un des autres grands faits de ce week-end aura été le premier podium de son ancien équipier Esteban Ocon dans la catégorie reine.

Le Français n'a certes pas livré la course spectaculaire et haletante d'un Russell ou d'un Pérez, mais il n'a pas laissé filer l'occasion, au cours de cette course haletante et pleine de rebondissements de saisir sa chance.

Qualifié onzième sur la grille de départ, Ocon a livré une belle course et s'est assuré de se trouver dans le bon wagon au moment où les Mercedes ont connu leur terrible double-arrêt aux stands lors de l'intervention de la Voiture de Sécurité.

Ancré à sa position sur le podium, le Français, qui terminait la course en gommes dures usagées, ne pouvait contrer le retour de Russell avec ses pneus mediums neufs et cédait la seconde position. Mais la crevaison lente du pilote Mercedes lui rendait vite la position. C'est en concédant du temps au vainqueur dans les ultimes boucles que le pilote Renault a conclu la course, qui lui offre 18 points salvateurs à un moment de la saison où les remarques concernant la difficile comparaison de ses résultats à ceux de son équipier commençaient à se faire de plus en plus nourries.

"Je n'ai pas de mots, j'ai pleuré sur la ligne [d'arrivée]", déclarait-il, ému, à l'arrivée. "C'est tant d'émotions qui me passent en tête, vous savez ! Ce fut une saison difficile de notre côté. Ça n'a pas toujours payé et nous avons continuer à travailler dur et à rester motivés. C'était très important. Au moment où il y a de moins en moins de monde qui croit en vous, il est important de croire en soi-même et aujourd'hui, nous l'avons fait. J'en suis très heureux et c'est un dur labeur qui paie."

Ocon l'avoue, le fait d'avoir été associé à Ricciardo et d'avoir vu celui-ci prendre le dessus de manière assez nette a été dur à encaisser. "Daniel est un fantastique point de référence : il a fait une saison très solide pour sa seconde saison chez Renault et il est monté d'un cran. Et globalement, vous savez, je sens que ma progression a également été importante. Je resserre l'écart avec lui et obtenir ce podium est la cerise sur le gâteau."