Première journée agitée pour McLaren

Pour la première journée d'essais du Grand Prix de Russie, les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo se sont montrées timides, laissant Ferrari et AlphaTauri se placer juste derrière les redoutables Mercedes, qui ont fait de l'autodrome de Sotchi leur jardin. Quatrième en EL2, Norris s'est fait surprendre à la fin de la première séance en partant brusquement en tête-à-queue dans la voie d'entrée des stands. Plus de peur que de mal pour le Britannique.

"Je peux dire que ce n'était pas de ma faute, il s'est passé quelque chose avec le moteur", a expliqué le pilote McLaren. "Bien sûr, ce n'est pas idéal puisque j'ai endommagé l'aileron avant, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Dans l'ensemble, la journée a été faite de hauts et de bas. Nous avons eu pas mal de difficultés en EL1 mais nous avons fait quelques changements sur la voiture pour la deuxième séance, et nous nous sommes améliorés."

Bien que Norris ait reconnu que les MCL35M n'étaient "pas aussi compétitives qu'à Monza", les cartes pourraient être redistribuées en qualifications en raison des grosses averses qui se préparent à tomber sur Sotchi. La pluie a tendance à niveler les performances des monoplaces et à mettre plus en avant les talents du pilote. Norris l'avait démontré en étant dans la course pour la pole position à Spa-Francorchamps avant de connaître un accident en Q3. Une nouvelle séance qualificative humide lui permettrait ainsi de clore définitivement le chapitre belge.

"Ça va surement être humide, et j'aime rouler sous la pluie", a poursuivi Norris. "Je sens qu'il y a quelque chose d'inachevé après ce qui s'est passé à Spa, donc j'ai hâte. Il devrait pleuvoir énormément. Nous avons vu qu'il était impossible de rouler lorsqu'il y avait trop de pluie, donc attendons de voir. Nous ne savons pas ce que la [direction de course] va faire avec les qualifications, si elles auront lieu demain ou dimanche matin."

Au-delà de la pluie, le pilote McLaren a une carte à jouer ce week-end à la suite des pénalités de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Tous deux ont monté un quatrième moteur et s'élanceront depuis le fond de la grille dimanche après-midi. Privé de deux sérieux concurrents pour le podium, Norris s'attend à voir le pilote Red Bull remonter jusqu'aux avant-postes mais ne ferme pas la porte à une arrivée dans le top 3.

"Je pense que [les Red Bull] sont clairement plus rapides que nous ce week-end, c'est un peu un retour à la normale. Mais nous ne sommes pas si loin. Nous pouvons les garder derrière nous, ce n'est pas le meilleur circuit pour dépasser mais ça reste possible. Je m'attends à ce que [Verstappen] remonte mais nous avons une opportunité de finir une place devant et de marquer plus de points, c'est l'objectif", a-t-il conclu.

Ricciardo touché par un problème moteur

Le vendredi de Daniel Ricciardo a été davantage pénible. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie a échoué à entrer dans le top 10 en EL1 et en EL2 et a connu un problème mécanique lors de la séance de l'après-midi. McLaren a été dans l'obligation de monter un autre moteur (sans déclencher une pénalité), ce qui a fait perdre à l'Australien 20 minutes de roulage au total.

Devant ce démarrage difficile, Ricciardo est resté optimiste en déclarant : "Je suis certain que les choses reviendront dans l'ordre. C'était un vendredi assez agité. Mais j'imagine qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est mieux [d'avoir des problèmes] aujourd'hui que samedi ou dimanche. J'espère que tout cela est derrière nous".

"Mais on ne peut pas le nier, [le problème moteur] a affecté notre journée, et lorsque nous avons pris la piste, il y avait des [drapeaux] jaunes et rouges. Lorsque j'essayais de faire un temps, je tombais sur des pilotes chargés en essence. C'était désordonné, ça a vraiment perturbé les EL2. Je pense que le week-end va encore être perturbé mais pour tout le monde j'espère, pas seulement pour moi. On verra ce que demain nous offrira, des parapluies je pense."

En osmose avec sa MCL35M sur les longues lignes droites de Monza, Ricciardo a avoué ne pas être "suffisamment à l'aise" avec sa monture dans l'autodrome de Sotchi. "Ça ne sert à rien de prendre des pincettes, c'était une journée difficile", a martelé le pilote. "Je pense qu'en plus de ça, certaines choses ont joué en notre défaveur aujourd'hui. Je n'étais pas suffisamment à l'aise avec la voiture. Nous pouvons faire mieux que ça, mais nous devons encore franchir des étapes sans prendre en compte les perturbations du jour."