La F1 rapporte ses premiers cas de COVID-19 depuis la reprise

Afin de pouvoir reprendre la compétition en toute sécurité, la Formule 1 et la FIA ont mis en place une organisation et une série de protocoles afin de limiter les risques de contamination et de propagation du COVID-19, alors que le monde reste durement touché par la pandémie.

Si les premiers milliers de tests effectués en Autriche n'avaient révélé aucun cas positif, l'arrivée en Hongrie a semble-t-il changé la donne. La F1 a officiellement confirmé dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux que l'infection avait été détectée pour deux personnes du paddock.

"La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd'hui confirmer qu'entre le vendredi 10 juillet et le jeudi 16 juillet, 4997 tests pour le COVID-19 ont été effectués sur les pilotes, les équipes et le personnel. Parmi ceux-ci, deux personnes ont été testées positives. Ces personnes n'étaient pas présentes en Autriche, les personnes concernées ayant été retirées des activités et isolées."

"La recherche des contacts proches a été effectuée et [les personnes concernées ont été également] isolées. La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations complètes à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les équipes ou les individus ne sera fourni par la FIA ou la Formule 1 et les résultats seront rendus publics tous les 7 jours."

Il s'agit des premiers cas de la maladie dans le paddock depuis Melbourne, à la mi-mars. À l'époque, alors que l'épidémie venait d'être reclassée en pandémie, un membre de McLaren avait été testé positif pendant les préparatifs du Grand Prix d'Australie et cela avait incité l'écurie à déclarer forfait, précipitant l'annulation au dernier moment de l'épreuve.

La Formule 1 a depuis travaillé pour éviter qu'un tel scénario puisse se reproduire, en bénéficiant de plusieurs mois d'informations sur le virus lui-même mais également sur les pratiques et gestes à adopter pour éviter les problèmes avant et après la découverte de cas positifs. Par exemple, tous les GP sont pour le moment organisés à huis clos, avec un nombre limité de personnes au sein des différentes entités travaillent autour des épreuves, et les différentes structures sont divisées en sous-groupes (ou "bulles") qui ne doivent pas interagir entre eux.