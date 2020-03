Les préparatifs du Grand Prix de Monaco se poursuivent

Les premiers préparatifs sont déjà en cours à Monte-Carlo, où doit se disputer le Grand Prix historique du 8 au 10 mai, deux semaines avant le Grand Prix de Monaco de Formule 1. Dans un communiqué, que nous vous proposons de retrouver ci-dessous, l'Automobile Club de Monaco indique surveiller la situation relative au coronavirus et se prépare à prendre toutes les mesures nécessaires.

"L'Automobile Club de Monaco (ACM), organisateur des Grands Prix de Monaco Historique (8 au 10 mai 2020) et de Formule 1 (21 au 24 mai 2020), est pleinement conscient de la propagation du Covid-19 et de la situation préoccupante que cela génère. Ce sont les raisons pour lesquelles l'ACM est en relation permanente avec les Autorités Gouvernementales Monégasques et les entités sportives et commerciales de la F1, la Fédération Internationale Automobile (FIA) et la Formula One Group (FOG).

Les préparatifs de montage du circuit viennent de débuter et les premières structures seront installées dans les jours à venir. L'ACM est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires qui pourraient s'imposer et continuera à respecter toutes les précautions sanitaires préconisées par les instances de santé.

Nous ne manquerons pas d'en informer, au fur et à mesure, toutes les parties concernées. Aujourd'hui, il n'y a donc pas lieu de prendre une décision d'annulation de nos deux épreuves qui se dérouleront aux dates prévues."

Mercredi, c'est Éric Boullier, directeur du Grand Prix de France, qui a détaillé les mesures envisagées pour l'épreuve du Paul Ricard face à l'épidémie de coronavirus. McLaren a décidé ce jeudi de se retirer du Grand Prix d'Australie prévu ce week-end après la découverte d'un cas de Covid-19 dans son équipe.