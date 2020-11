La présence de Hamilton en F1 en 2021 n'est "pas garantie"

Auteur de sa 93e victoire en Grand Prix ce dimanche à Imola, Lewis Hamilton est plus proche que jamais d'un historique septième titre mondial, qu'il pourrait remporter dès la prochaine course à Istanbul. À bientôt 36 ans, l'Anglais n'a cependant toujours pas signé de contrat pour la saison 2021 de Formule 1 et ne paraît pas pressé de le faire, le premier baquet Mercedes lui étant manifestement réservé.

Hamilton semble toutefois ne pas exclure de mettre un terme à sa carrière, dans un contexte où le directeur d'équipe Toto Wolff est lui aussi en train de réfléchir à son avenir, dirigeant l'écurie à l'étoile depuis début 2013. L'Autrichien a confié qu'il pourrait adopter un nouveau rôle à partir de l'an prochain, mentionnant la "durée de vie" que l'on peut avoir à un même poste.

Évoquant après la course l'avenir de Wolff et l'impact qu'il aura sur Mercedes, Hamilton indique : "Je ne sais même pas si je serai là l'an prochain, donc cela ne fait pas vraiment partie de mes préoccupations actuelles. Toto et moi avons beaucoup de conversations profondes, je suis donc parfaitement conscient de sa situation côté mental, et nous partageons ensemble une grande partie du poids que nous portons. Cela fait très longtemps que je suis là. Je peux certainement comprendre une volonté de prendre un peu de retrait et de consacrer davantage de temps à la famille, ce genre de choses."

"Nous sommes en novembre, et c'est fou, Noël n'est pas si loin. Naturellement, je me sens super bien, je me sens encore très fort, je crois que je peux continuer pendant des mois. Mais vous avez mentionné Toto et la 'durée de vie'. Il y a plusieurs choses que je garde bien à l'esprit. J'aimerais être là l'an prochain, mais il n'y a pas de garanties que ce soit le cas, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui m'enthousiasment dans la vie extérieure. L'avenir nous dira ce qu'il en sera."

Les précédents contrats de Hamilton avec Mercedes duraient trois ans, et un nouvel accord n'était censé être qu'une formalité. Wolff, pour sa part, voulait remporter les deux titres mondiaux avant de traiter du sujet avec Hamilton ; c'est désormais chose faite, du moins pour Mercedes. L'Autrichien doute de voir son pilote star tourner les talons à la fin de la saison, bien qu'il comprenne ses états d'âme dans la crise actuelle.

"J'imagine que s'il venait à décider de quitter la Formule 1, ce qui ne va pas se produire à mon avis – et j'espère que ça ne va pas se produire –, alors ce serait la folie sur le marché des transferts", admet Wolff. "Mais pour l'instant, c'est une question d'émotions. Nous sommes tous contents mais aussi très fatigués."

"C'est pareil pour moi. Je connais bien son sentiment de remise en question – penser à toutes les autres choses qui comptent ; quand on commence à lire les infos le matin et on arrête de les lire le soir, on ne pense qu'aux difficultés auxquelles nous faisons tous face."

"Nous sommes ici dans notre joyeux petit endroit, nous essayons d'apporter du divertissement aux gens. Mais le lendemain, nous retrouvons la plus difficile réalité. Tout ça, c'est quelque chose qui nous affecte. Et à cet égard, c'est normal pour quelqu'un d'empathique d'avoir ces sentiments-là."

Propos recueillis par Luke Smith et Jonathan Noble

