Alfa Romeo va présenter sa F1 2021 à Varsovie

Alfa Romeo vient de l'annoncer, c'est le 22 février prochain que sera présentée sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1, et en chair et en os. Malgré les complications entraînées par la pandémie de COVID-19, l'écurie italo-suisse a organisé un événement à Varsovie, où est basé son sponsor titre Orlen, pétrolier polonais étroitement lié à la présence de Robert Kubica au poste de pilote de réserve.

Baptisée C41, cette voiture sera pilotée en Grand Prix par Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, qui sont associés pour une troisième saison consécutive. Elle prendra la suite de la C39 de l'an dernier mais, logiquement, ne sera pas très différente en raison du gel des châssis en vigueur. Alfa Romeo reste sur une campagne 2020 difficile où l'écurie n'a marqué que huit points, en partie à cause de la perte en performance de l'unité de puissance Ferrari.

C'est ensuite deux semaines et demie plus tard qu'auront lieu les essais hivernaux, du 12 au 14 mars à Bahreïn, avant la première course de la saison sur le même circuit le 28 mars.