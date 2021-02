Présentations F1 2021 : les dates à retenir

La réglementation technique restant relativement stable et les châssis étant partiellement gelés dans le cadre des mesures prises pour tenter d'atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, l'on pourrait s'attendre à ce que les monoplaces 2021 soient très proches des voitures 2020, ce qui ferait ainsi perdre une partie de leur intérêt aux présentations des F1. Or les quelques changements prévus ont une portée plus importante qu'initialement attendu et la manière de composer avec ceux-ci sera l'enjeu des premiers aperçus que les écuries voudront bien offrir.

En effet, plusieurs données sont à prendre en compte : d'abord, le gel des châssis est partiel en ce qu'il est possible d'utiliser deux jetons pour procéder à des changements dans une ou deux zones précises des F1. Ensuite, des changements réglementaires ont été introduits à l'initiative de la FIA pour tenter de contenir l'augmentation de l'appui généré par les voitures : pour cela, le fond plat a été découpé en biais devant les pneus arrière, les trous y ont été interdits, et des modifications ont touché également les écopes de freins et le diffuseur. Enfin, le profil et la structure des pneus vont changer puisque, contrairement à ce qui avait dans un premier temps été envisagé, Pirelli apportera bien de nouveaux produits en 2021.

Les orientations techniques pour ce qui sera la dernière saison de la réglementation actuelle ne sont donc pas forcément destinées à être identiques à celles de la saison passée car les changements à effectuer obligent en théorie à revoir l'ensemble des surfaces aérodynamiques pour tenter de reconstituer ou réorienter les flux d'air et ainsi retrouver tout ou partie de l'appui perdu. Pour McLaren, l'équation est rendue encore plus complexe par la nécessité de changer de moteur en passant du bloc Renault à l'unité de puissance Mercedes.

Mais au-delà de l'aspect purement réglementaire et technique, les présentations seront l'occasion de découvrir les livrées officielles des deux "nouvelles" écuries de la grille : Aston Martin et Alpine. Bien sûr, ce n'est qu'un changement de nom dans les deux cas, mais il s'agit malgré tout d'imposer une nouvelle identité visuelle en posant les fondations de deux projets ambitieux menés par les multiples Champions du monde que sont Sebastian Vettel et Fernando Alonso.

Tous relayés en ligne, ces événements seront bien entendu à suivre avec Motorsport.com, difficile d'assurer toutefois que toutes les écuries joueront le jeu de présenter leur véritable monoplace, certains ayant l'habitude de ne présenter leur véritable monoplace qu'à partir des essais. Le calendrier se complètera en tout cas bientôt avec les dates des équipes qui pour l'heure manquent à l'appel et ce jusqu'au début des tests hivernaux qui se dérouleront normalement du 12 au 14 mars sur le circuit de Bahreïn.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Lieu Horaire FR 15 février McLaren MCL35M Woking 20h00 19 février AlphaTauri AT02 22 février Alfa Romeo C41 Varsovie 2 mars Mercedes F1 W12 5 mars Williams FW43B ? Red Bull RB16B ?

Aston Martin ?

Alpine A521 ? Ferrari SF21 ? Haas

Même si les dates ne sont pas encore connues précisément, Alpine devrait dévoiler sa monoplace d'ici la fin du mois de février, Aston Martin pourrait présenter les choses en deux temps en commançant par sa livrée puis sa monoplace fin février/début mars, tandis que Ferrari devrait lancer sa F1 peu avant le début des essais hivernaux.

Profitons-en pour faire quelques rappels utiles :

Le plateau 2021

Écurie Motoriste Pilotes confirmés Pilotes pressentis Mercedes Mercedes Valtteri Bottas

? Lewis Hamilton Red Bull Honda Max Verstappen

Sergio Pérez McLaren Mercedes Daniel Ricciardo Lando Norris

Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel

Lance Stroll

Alpine Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz

AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Yuki Tsunoda Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen

Antonio Giovinazzi

Haas Ferrari Mick Schumacher

Nikita Mazepin

Williams Mercedes George Russell

Nicholas Latifi



Le calendrier 2021

12-14 mars

Essais hivernaux Sakhir 28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

À déterminer À déterminer 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

