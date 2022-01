Présentations F1 2022 : les dates à retenir

La Formule 1 va connaître en 2022 sa plus grande révolution réglementaire depuis longtemps avec une refonte technique majeure des monoplaces, dont l'objectif annoncé est de faciliter les luttes en piste en permettant aux pilotes de mieux se suivre, tout en tentant de resserrer le peloton. Au-delà du fond, sur la forme les nouvelles voitures seront clairement différentes de leurs devancières, avec un look annoncé plus futuriste et épuré.

Les orientations techniques et les paris technologiques dévoilés par ces présentations seront évidemment scrutés de près, aussi bien par les observateurs, les fans que les écuries elles-mêmes, qui chercheront à comprendre si un ou plusieurs concurrents ont trouvé des solutions intéressantes pour débloquer de la performance ou, au contraire, si certains auront caché leur jeu.

Tous relayés en ligne, ces événements seront bien entendu à suivre avec Motorsport.com. Difficile d'assurer toutefois que toutes les écuries joueront le jeu de présenter leur véritable monoplace, certains ayant l'habitude de ne lancer leur nouvelle voiture qu'à partir des essais. Le calendrier se complètera en tout cas bientôt avec les dates des équipes qui pour l'heure manquent à l'appel et ce jusqu'au début des tests hivernaux qui se dérouleront en deux temps, avec une première session du 23 au 25 février à Barcelone et une seconde du 10 au 12 mars à Sakhir.

Le programme des présentations F1

Le plateau 2022

Très peu de changement est à signaler par rapport à 2021 : le principal est le passage de George Russell de Williams à Mercedes. Le Britannique est remplacé du côté de Grove par un revenant, Alexander Albon. Valtteri Bottas a quant à lui trouvé refuge chez Alfa Romeo, où il fera équipe avec le seul rookie de la promotion 2022, à savoir Guanyu Zhou.

Le calendrier 2022

La saison 2022 devrait marquer un nouveau record du nombre de Grands Prix, puisque 23 courses sont au programme. Toutefois, au vu de la situation toujours instable avec la pandémie de COVID-19, des reports ou annulations ne sont pas à exclure, particulièrement du côté de l'Asie et de l'Océanie.

Il faut aussi préciser que six GP organiseront des courses sprint, mais que ceux-ci ne sont pas encore officiellement connus à ce jour. Motorsport.com révélait en décembre que les instances souhaitaient qu'elles se tiennent lors des GP de Bahreïn, d'Émilie-Romagne, du Canada, d'Autriche, des Pays-Bas et du Brésil, mais cela reste sujet à confirmation.

Date Grand Prix Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 27 mars Arabie saoudite Djeddah 10 avril Australie Melbourne 24 avril Émilie-Romagne Imola 8 mai Miami Miami 22 mai Espagne Barcelone 29 mai Monaco Monte-Carlo 12 juin Azerbaïdjan Bakou 19 juin Canada Montréal 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 24 juillet France Paul Ricard 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza 25 septembre Russie Sotchi 2 octobre Singapour Marina Bay 9 octobre Japon Suzuka 23 octobre États-Unis Austin 30 octobre Mexique Mexico 13 novembre Brésil São Paulo 20 novembre Abu Dhabi Yas Marina