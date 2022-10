Problème électrique pour Pérez : "C'était une vraie pagaille"

Sergio Pérez espérait certainement mieux qu'une quatrième place lors des qualifications de son Grand Prix à domicile. Le Mexicain n'avait intégré le top 3 qu'une fois lors des cinq rendez-vous précédents et a échoué encore une fois, même s'il a été handicapé par un problème électrique causé par un capteur défectueux, comme nous l'a confirmé le directeur d'équipe Christian Horner.

"C'était le bazar, une vraie pagaille", a déploré Pérez. "Nous avons eu un problème électrique dès le début, mais si je revois mes qualifs, j'ai failli me faire éliminer en Q1, j'ai failli en Q2, je n'avais pas de référence pour progresser, je n'avais pas de chronos. Parfois, je n'arrivais pas à savoir quelle était ma répartition de freinage. C'était donc une vraie pagaille, mais en fin de compte je trouve que la quatrième place n'est pas si mal. Cependant, je suis convaincu que nous aurions pu être bien plus haut."

Le pilote Red Bull a notamment subi une défaillance du DRS lors de la Q1, qu'il a conclue au septième rang. "Cela avait à voir avec le problème électrique que nous avons eu tout au long des qualifs", a-t-il précisé. "En somme, je n'avais aucune référence au niveau des chronos, etc. [Le DRS] est revenu, la seule chose qui n'est pas revenue, c'est l'électrique. [L'équipe] a bon espoir de pouvoir résoudre ça [pour la course]."

Cinquième de Q2 à 80 millièmes de Lewis Hamilton avant d'échouer à plus de trois dixièmes de son coéquipier Max Verstappen dans la dernière phase, Pérez se tourne désormais vers la course avec l'intention d'offrir une première victoire au public mexicain acquis à sa cause, après un podium sur ses terres l'an passé.

"Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour demain, alors nous ferons vraiment de notre mieux", a assuré Pérez. "Demain, je veux juste gagner, et je ferai de mon mieux au premier virage, on verra ce qui se passera." Sera-t-il agressif ? "Oui. Surtout au premier virage ! Car après ça, ça peut être un peu chaotique."

Propos recueillis par Adam Cooper