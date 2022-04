Les problèmes de freins de McLaren montrent la nature des F1 2022

Après des essais hivernaux positifs à Barcelone, McLaren est en pleine régression. Une chute qui a démarré lors de la deuxième session de tests, à Bahreïn, quand l'écurie a dû faire face à des problèmes de surchauffe des freins, empêchant ainsi les pilotes de réaliser des simulations de course. Le week-end dernier, lors du Grand Prix de Bahreïn, l'écurie souffrait de manque d'adhérence, rétrogradant ainsi Lando Norris et Daniel Ricciardo loin des points (respectivement P14 et P15).

L'écurie a admis que ce problème de freins avait été une véritable surprise, et que les ingénieurs et mécaniciens n'avaient toujours pas apporté de solution à ce problème, qui nécessitera bien plus qu'un simple changement de réglages. Selon James Key, directeur technique de McLaren, les écopes de freins développées pour la saison 2022 répondaient à tous les critères de l'écurie, mais certaines spécificités de ces nouvelles monoplaces n'avaient pas été anticipées.

"Je pense que dans une certaine mesure, cela démontre à quel point ces voitures sont récentes et que nous devons mieux les comprendre pour en tirer le maximum", explique-t-il. "Je crois que le problème d'écopes de freins était une anomalie vraiment étrange puisqu'elles avaient rempli tous les critères que nous avons en termes de refroidissement, et pourtant, elles ne fonctionnent pas. Vous vous dites alors : 'Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?' Donc vous vous penchez sur ce problème, et vous réalisez qu'il existe certaines conditions, soulignées par ce circuit, où le refroidissement cesse à l'intérieur."

Key a affirmé que ce problème avait provoqué des réactions importantes à l'usine McLaren, à Woking. Des changements provisoires ont été effectués spécialement pour le Grand Prix de Bahreïn, afin d'essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. "Les gars ont fait un boulot fantastique pour repérer le problème aussi rapidement", exprime l'ingénieur.

"Trouver des idées d'un point de vue de l'aéro, pour le flux d'air des écopes, les transférer pour les dessiner puis les produire afin d'en arriver où nous en sommes aujourd'hui... Cela fait longtemps que nous n'avions pas eu à faire quelque chose comme ça, c'était donc une excellente réaction de la part de toute l'équipe. Mais c'était également une sorte de leçon. Je pense que cela montre que toutes les méthodologies utilisées par le passé ne fonctionnent pas nécessairement, surtout dans des situations aussi différentes."

Chez McLaren, les ingénieurs étudient actuellement les changements à effectuer au niveau des freins pour les prochaines courses. "L'équipe travaille dur, évidemment, pour apporter de nouvelles pièces sur les circuits", résume Andreas Seidl, team principal de McLaren. "Mais nous travaillons toujours sur quels éléments apporter pour Djeddah la semaine prochaine, puis ensuite pour Melbourne."