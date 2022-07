Le programme du GP de France F1

C'est la 18e fois que la Formule 1 se rend au Castellet, la quatrième depuis le retour du Circuit Paul Ricard au programme en 2018... et peut-être la dernière, la piste étant menacée de disparaître au calendrier 2023 de la catégorie reine.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Cependant, la course sera également retransmise en clair, comme l'impose spécialement le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour le Grand Prix de France. Ce sera sur C8.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 22 juillet

Essais Libres 1 14h00 - 15h00 Canal+ Sport Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Canal+ Sport Samedi 23 juillet

Essais Libres 3 13h00 - 14h00 Canal+

Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+

Dimanche 24 juillet

Course 15h00 Canal+ | C8

Infos et palmarès

Merveille de modernité dès sa construction à la fin des années 1960 et au début des années 1970, réalisée sous l'impulsion du chef d'entreprise Paul Ricard, le tracé du Castellet a vite accueilli la Formule 1 avec une première édition du GP de France qui s'y est tenue en 1971. Jusqu'en 1984, le circuit organise l'épreuve en alternance avec d'autres pistes, avant de devenir son unique maison de 1985 à 1990. À compter de 1991, Magny-Cours prend le relais. C'est via le Circuit Paul Ricard que la F1 fait son retour dans l'Hexagone en 2018, après neuf saisons d'absence. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

Longue de 5,842 km et composée de 15 virages, la piste varoise favorise la vitesse en dépit d'une ligne droite du Mistral coupée en deux par une chicane qui est par ailleurs la principale zone de dépassement du tracé. Toutefois, la vitesse moyenne globale est cassée par des enchaînements de virages à basse/moyenne vitesse. Le tracé, qui a longtemps été une piste d'essais de tout premier plan, est particulièrement connu pour ses dégagements asphaltés et ses bandes rugueuses de couleur qui lui offrent un décor atypique et de nombreuses échappatoires pour les pilotes. En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 309,626 km.

Les records