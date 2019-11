Le programme TV du Grand Prix du Brésil

Pour le public français, il faudra compter, comme depuis 2013, sur la diffusion du Grand Prix par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différents canaux. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires. Le décalage horaire avec São Paulo est de quatre heures.

Dans le cadre d'un week-end spécial "Fast and Furious", qui comprendra également la dernière manche de la saison MotoGP à Valence (mais pas le Rallye d'Australie, annulé en raison d'incendies), Canal+ diffusera l'émission Formula One dans la foulée de la course mais également, à partir de 20h55, un documentaire intitulé "Rouges sang" qui reviendra sur la rivalité entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi lors de la 1982.

Programme TV du Grand Prix du Brésil 2019