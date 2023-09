Le programme du GP du Japon F1 2023

La F1 poursuit et termine sa tournée en Asie du sud-est avec le Grand Prix du Japon disputé sur le technique tracé de Suzuka.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a sept heures de décalage avec Suzuka.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 22 septembre

Essais Libres 1 04h30 - 05h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 08h00 - 09h00 Canal+ Sport Samedi 23 septembre

Essais Libres 3 04h30 - 05h30 Canal+ Sport Qualifications 08h00 - 09h00 Canal+ Sport Dimanche 24 septembre

Course 07h00 Canal+



Infos et palmarès

Le Grand Prix du Japon a fait son apparition en Formule 1 en 1976, à l'époque sur le circuit de Fuji, qui a également accueilli l'épreuve en 1977 avant un retour sous l'impulsion de Toyota en 2007 et 2008. En dehors de ces quatre éditions, le GP du Japon a eu lieu à Suzuka, circuit appartenant à Honda, et qui a été pour la première fois utilisé entre 1987 et 2006 avant de retrouver sa place entre 2010 et 2019. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées pour cause de COVID.

Suzuka est un circuit historique de la Formule 1, puisqu'il a longtemps figuré dans les deux dernières épreuves de la saison et a vu de nombreux titres être attribués : 12 championnats pilotes s'y sont en effet joués entre 1987 et 2022, les épisodes les plus célèbres étant bien entendu ceux des accrochages entre Alain Prost et Ayrton Senna, en 1989 et 1990. Max Verstappen est le dernier pilote à avoir été titré lors d'une épreuve nippone, c'était l'an passé dans la confusion sur les règles concernant le nombre de points inscrits.

Longue de 5,807 km et composée de 18 virages, Suzuka est un circuit particulièrement apprécié des pilotes pour sa technicité et ses virages variés, vestiges de sa destination originelle, à savoir celle d'être une piste d'essais pour Honda, conçue par le design néerlandais John Hugenholtz. Qu'il s'agisse des Esses, du double droite de Degner, de Spoon ou encore du 130R, la piste est gorgée de noms qui résonnent chez les amateurs de sports mécaniques.

En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 307,471 km.

Les records (depuis 2003)

Record de la pole Sebastian Vettel Ferrari 1'27"064 (moy. : 240,113 km/h) 2019 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'30"983

(moy. : 229,770 km/h) 2019

Les dix derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2022

Max Verstappen Max Verstappen 2019 Sebastian Vettel Valtteri Bottas 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2013 Mark Webber Sebastian Vettel 2012 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2011 Sebastian Vettel Jenson Button

Météo

L'après-midi de vendredi (29°C maximum), et donc les EL2, pourrait être perturbé par des averses. Toutefois, les deux journées suivantes devraient au contraire être calmes sur ce front : si un ciel voilé est prévu samedi (30°C maximum), le ciel devrait être dégagé dimanche pour la course, avec un peu plus de vent (28°C maximum).

