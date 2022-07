La progression de Logan Sargeant donne la migraine à Williams

Déjà au centre des rumeurs en 2021, les baquets de l'équipe Williams suscitent de nouveau un intérêt général cette année. Les contrats d'Alexander Albon et Nicholas Latifi, les pilotes titulaires, s'achèvent à la fin de la saison 2022 et rien n'indique que l'équipe de Grove ne procédera pas à un changement dans son duo.

Tout particulièrement, c'est la place de Nicholas Latifi qui est menacée. Nyck de Vries est l'un des potentiels candidats, le Champion du monde en titre de Formule E était déjà dans les petits papiers de Williams en 2021 à la suite du départ de George Russell et a pris part au Grand Prix d'Espagne de cette année à une séance d'essais libres au volant de la voiture bleue.

Oscar Piastri, champion de F2 en 2021 et protégé d'Alpine, est lui aussi pressenti pour devenir titulaire. Toutefois, un nouveau prétendant s'est récemment manifesté. Il s'agit de Logan Sargeant, pilote de F2 couvé par l'équipe britannique. Le pilote, qui dispute sa première saison complète dans l'antichambre de la F1 au sein de l'équipe Carlin, est sur une pente ascendante puisqu'il est monté sur ses premiers podiums à Barcelone et à Bakou avant de remporter les Courses Principales de Silverstone et du Red Bull Ring.

L'Américain siège aujourd'hui à la troisième au championnat, à 55 points du leader Felipe Drugovich. S'il venait à être coiffé du titre en fin d'année, la réglementation l'obligerait à quitter la discipline et à Williams de lui trouver obligatoirement un nouveau rôle, ce qui complique davantage la tâche de l'équipe.

"Ce serait un gros casse-tête, pas vrai ?" a lancé Jost Capito, directeur de Williams. "J'ai connu pire, nous sommes bien sûr impressionnés. C'est sa première saison en F2, nous ne lui mettons aucune pression donc il a le temps de se développer et il nous a vraiment impressionnés par la rapidité avec laquelle il s'est familiarisé avec la voiture, la gestion des pneus et l'obtention de résultats. La manière dont il a décroché la pole [en France] était très impressionnante. Il sera dans une F1 à l'avenir, j'en suis absolument convaincu."

Logan Sargeant, Carlin

Capito a toutefois affirmé qu'il était trop tôt pour planifier la suite de la carrière de Sargeant : "Par exemple, il a besoin des points de Super Licence. Pour ce faire, il doit finir dans le top 5 du championnat. Pour le moment, ça se présente bien. Mais on peut toujours se retrouver du mauvais côté assez vite. C'est assez délicat de prendre des décisions précoces sur un pilote de F2 tant que la saison n'est pas terminée, ça fait donc partie de la prise de décision, bien sûr."

Cette année, le règlement F1 impose aux équipes d'aligner, au minimum, deux fois un rookie dans une séance d'EL1. Williams a déjà fait une partie du chemin avec Nyck de Vries en Espagne. La seconde sortie devrait toutefois être réservée à Sargeant.

"Ce serait une évidence", a précisé Capito. "Nous ne l'avons pas encore annoncé. Notre académie de jeunes pilotes fonctionne très bien. Nous avons obtenu trois bons résultats récemment. Logan a remporté les deux dernières courses et a mis la voiture en pole [en France], donc je pense qu'il mérite de monter dans la voiture [de F1]."

Avec Adam Cooper