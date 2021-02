Un projet de nouvelle équipe F1 basée à Monaco se dévoile

Alors que les projets d'écuries en F1 se font relativement rares ces dernières années, à l'exception de celui de Panthera mais également de celui lié à l'écurie d'Adrián Campos (ce dernier étant récemment décédé), un communiqué publié ce lundi permet d'entrevoir une éventuelle future candidature portée par l'homme d'affaires Salvatore Gandolfo, fondateur et PDG de Monaco Increase Management (MIM Group), sous le nom de "Monaco F1 Racing Team".

Le nom de Gandolfo n'est pas inconnu car il faisait justement partie du ticket soutenant la candidature liée à Campos en 2019 et qui avait pour ambition de rentrer en Formule 1 à l'horizon 2021, en profitant des nouvelles réglementations technique et financière pour le faire à moindre coût et en espérant être compétitif. Cependant, si les règles financières sont bien entrées en vigueur cette année (et même à un niveau plus bas que celui qui était envisagé en 2019), la pandémie de COVID-19 a entraîné le report de la révolution technique à 2022.

Outre la question technique et financière, la signature des nouveaux Accords Concorde a amené sur la table une nouvelle donne à prendre en compte avec l'introduction du "ticket d'entrée" en F1 à hauteur de 200 millions de dollars. L'idée étant que forcer tout nouvel entrant à payer cette somme serait gage d'un engagement véritable et sérieux mais aussi une manière de protéger les intérêts et investissements des autres équipes déjà présentes (qui se répartiraient équitablement le montant versé).

Or, la semaine passée, Stefano Domenicali, le nouveau PDG de la Formule 1 a justement été amené à évoquer ce sujet devant une sélection de médias, dont Motorsport.com. Interrogé sur ce paiement de 200 millions de dollars à l'entrée, il a déclaré : "Je dirais que si quelque chose devait changer, nous en discuterions, nous avons le temps de le faire. Je crois que si nous voyons, disons, des cas où il faut aller plus loin dans la discussion concernant cet argent, je pense qu'il sera possible de le faire."

Une manière prudente d'envisager la possibilité d'en discuter que d'aucuns ont immédiatement traduit en volonté d'écarter un tel paiement, ce qui semble être à l'origine du communiqué publié par Gandolfo révélant ce nouveau projet. "L'actuel projet Monaco F1 Racing Team a été le premier à discuter activement de la possibilité d'une entrée en lice avec la gouvernance de la F1, dès 2019, et à mettre en place une structure en conséquence, réalisant le potentiel du nouveau règlement technique qui devait initialement entrer en vigueur en 2021 (et a ensuite été retardé en raison de la pandémie)", peut-on lire sur le site de MIM Group.

"Nous pensons que les récentes déclarations du nouveau PDG de la F1, Stefano Domenicali, qui suggère que les 200 millions de dollars de frais d'inscription pour les nouvelles équipes pourraient être supprimés, représentent un pas dans la bonne direction. Nous apprécions l'attitude ouverte de Stefano et de la FIA et sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour que notre demande soit finalisée."

Le projet était présenté en 2019 comme reposant notamment sur Daniele Audetto, passé auparavant à divers postes de direction au sein des écuries Ferrari, Arrows ou Super Aguri, et avait désigné Pascal Wehrlein (ancien pilote F1 et actuellement pensionnaire Porsche en FE) et Álex Palou (pilote IndyCar chez Ganassi) comme ses futurs pilotes, la carrière des deux hommes étant gérée par MIM Group.

Réagissant rapidement à cette candidature éventuelle quand elle avait été rendue publique en octobre 2019, la F1 avait alors indiqué de façon cinglante : "Suite à la publicité faite ces derniers jours par plusieurs entités qui ont fait part de leur ambition de participer au Championnat du monde de Formule 1 2021, bien que la F1 apprécie leur intérêt, nous pouvons confirmer qu'il n'y a aucune discussion sérieuse avec des personnes ou des sociétés concernant l'admission d'une nouvelle équipe."



