La F1 prolonge avec Bahreïn jusqu'en 2036

Présent au calendrier de la Formule 1 depuis 2004 (à l'exception de l'édition 2011, annulée à cause du soulèvement bahreïni), le Circuit international de Bahreïn va continuer d'accueillir la catégorie reine du sport automobile... jusqu'en 2036, rien de moins. Si tout se passe comme prévu, l'on dénombrera alors déjà 32 éditions du Grand Prix de Bahreïn.

Cet accord confirme l'implantation durable de la F1 au Moyen-Orient, en témoignent les contrats récemment signés sur dix ans avec l'Arabie saoudite et le Qatar, tandis qu'Abu Dhabi reste également au programme jusqu'en 2030.

Bahreïn avait également accueilli une seconde course sur son tracé extérieur, le Grand Prix de Sakhir, lors d'une saison 2020 marquée par les restrictions de circulation entraînées par la pandémie de COVID-19 ; de nombreuses épreuves avaient alors été reportées, voire annulées.

Le Grand Prix de Bahreïn marquera cette année la reprise de la Formule 1, accueillant la première manche de la saison du 18 au 20 mars. Des travaux ont récemment été menés afin d'améliorer les conditions dans lesquelles les spectateurs assistent au Grand Prix, et le promoteur a déjà annoncé des mesures allant dans le sens de la durabilité environnementale de l'épreuve, à l'image du fait que toute l'énergie utilisée pour le Grand Prix 2022 proviendra de sources d'énergies durables.

"Depuis 2004, nous assistons à des courses fantastiques à Sakhir et nous sommes impatients d'y retourner pour le début du championnat 2022, alors que nous entrons dans une nouvelle ère pour ce sport", souligne Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. "Bahreïn a été le premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Formule 1 et il occupe une place très spéciale dans notre sport. Je tiens personnellement à remercier le Prince Salman et son équipe pour leur implication et le travail acharné qu'ils ont livré tout au long de notre partenariat, et je me réjouis des nombreuses années de course qui nous attendent."

Le PDG du Circuit international de Bahreïn, le Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, ajoute : "Après 18 ans de F1, nous sommes fiers d'avoir joué un rôle dans sa riche histoire et comptons désormais continuer à bâtir sur cet héritage pendant longtemps. La croissance du sport auto et l'intérêt qui lui est porté à Bahreïn et au Moyen-Orient sont sur une forte lancée, avec une nouvelle génération de fans qui se passionnent pour notre grand sport. Nous souhaitons poursuivre cette progression."

