Le GP de Russie perd son promoteur historique

Âgé de 30 ans, Vorobyev avait été à la manœuvre pour permettre à la Formule 1 de rouler à Sotchi et a réussi à maintenir l'épreuve au calendrier de la discipline. Il avait été nommé PDG de l'Autodrome de Sotchi en mars 2014, à l'âge de 25 ans, l'année du tout premier Grand Prix de Russie.

Depuis lors, Vorobyev n'était pas seulement en charge d'organiser la venue de la F1 mais agissait également en tant que seul représentant russe au sein de la Commission F1. Son travail a permis d'assurer à la Russie le prix du meilleur promoteur après la course inaugurale en 2014. Il a joué un rôle-clé dans la prolongation du contrat pour l'organisation du GP jusqu'en 2025.

Il a débuté sa carrière au Nring, un circuit près de Nijni Novgorod, sa ville natale, avant de prendre la direction du PrimRing, dans l'est russe, puis de prendre en charge les destinées du Moscow Raceway, où ont été organisées des épreuves de DTM et de Formule Renault 3.5.

L'avenir de Vorobyev n'est pas encore connu. En revanche, Alexey Titov, directeur général de l'Autodrome de Sotchi, va désormais agir également en tant que promoteur du Grand Prix de Russie.

S'exprimant sur son départ, Vorobyev a déclaré : "Être dans l'équipe qui a organisé le Grand Prix de Russie a été un grand honneur. Je suis sûr que l'équipe solide et fiable de ROSGONKI [l'entreprise promotrice de la course] va continuer de travailler avec succès et d'atteindre de nouveaux sommets, à la fois dans l'organisation du Grand Prix de Russie à Sotchi mais également dans d'autres projets."

