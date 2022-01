Prost quitte Alpine, BWT et Szafnauer attendus

Alpine continue de faire évoluer son organigramme sous la houlette de son PDG Laurent Rossi. Après l'annonce il y a quelques jours du départ de Marcin Budkowski, son directeur exécutif, c'est désormais Alain Prost qui quitte l'écurie française.

Le Français, qui avait été pilote Renault entre 1981 et 1983, et qui a remporté son dernier mondial, en 1993, avec une motorisation de la marque au losange, avait été engagé en tant que consultant et ambassadeur en 2015, au moment de l'annonce du retour en tant que constructeur à part entière de la firme via le rachat de Lotus. En juillet 2019, il avait été nommé à un poste plus officiel de "directeur non exécutif", en tant que remplaçant direct de Thierry Bolloré. Il disposait d'un contrat à l'année avec l'équipe, mais la direction a décidé de ne pas le renouveler pour 2022.

Après ces départs, des sources laissent entendre ce qui est dans les tuyaux depuis plusieurs mois désormais, à savoir qu'Otmar Szafnauer, qui a récemment quitté Aston Martin, sera très bientôt officiellement annoncé à la tête de la structure d'Enstone.

De surcroît, on devrait retrouver la marque autrichienne de traitement des eaux BWT et sa couleur rose distinctive chez Alpine, y compris au sein de la livrée de la monoplace 2022. Un tel partenariat serait facilité par la bonne relation qu'entretient Szafnauer avec BWT, puisqu'il s'agissait du sponsor titre de Force India et de Racing Point depuis 2017, avant de prendre un rôle plus mineur lors de l'ère Aston Martin.

Le logo de BWT a déjà disparu du site internet d'Aston Martin F1 Team, bien que la fin de la collaboration entre les deux parties n'ait pas été officiellement confirmée. Un porte-parole de l'écurie a indiqué à Motorsport.com : "Nous n'avons pas pour habitude de discuter des détails de discussions et contrats commerciaux en cours. Notre portfolio complet de partenaires pour 2022 sera présenté lors du lancement de notre voiture le mois prochain."

Avec Adam Cooper