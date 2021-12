Prost et Senna, "des enfants de chœur" à côté de Verstappen-Hamilton

Abordant à égalité de points l'ultime épreuve d'une saison 2021 comptant 22 Grands Prix, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se disputer le titre de Champion du monde de Formule 1 avec quasiment comme seule règle que celui qui finit devant l'autre sera sacré au Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche.

Mais avant de savoir si le Néerlandais deviendra le 34e Champion ou si le Britannique deviendra seul pilote le plus titré de l'Histoire de la discipline dans le crépuscule émirati, reste à écrire le scénario de la dernière course. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte de cette épreuve décisive est très tendu.

Les événements de Djeddah sont évidemment dans toutes les mémoires et une partie des fans et des observateurs s'attendent à ce que Yas Marina réserve un nouvel épisode potentiellement explosif, dans la lignée de moments historiques mais très controversés dans l'Histoire de la discipline quand est venu le moment de décider de l'identité du vainqueur final. Bien entendu, beaucoup pensent aux accrochages décisifs des années 1989 et 1990, entre Alain Prost et Ayrton Senna.

Ayrton Senna harponne Alain Prost au départ du GP du Japon 1990 pour remporter le titre

S'exprimant pour Canal+, le Français est revenu sur la finale de ce week-end et se réjouit d'une telle situation même s'il espère qu'elle se terminera bien. "C’est fabuleux jusque-là, avec les petits travers, des moments un peu controversés, mais on ne peut pas avoir un championnat aussi serré sans un peu de controverse. Mais il ne faut pas que ça se termine mal. Quoi qu’il arrive, l’un des deux sera un super Champion du monde et même les équipes aussi, avec tout ce qu’elles ont montré cette année. Ce sont deux équipes top, en haut de l’affiche."

Plus encore, le quadruple Champion du monde de F1 estime que ce qui s'est passé à Djeddah et tout au long d'une saison marquée par plusieurs accrochages et manœuvres discutables tend à démontrer que l'intensité du duel Verstappen-Hamilton va au-delà de celle de l'affrontement Prost-Senna. "Quand j’ai vu la course dimanche, j’avais envie de faire un message de… Avec Ayrton, j’aurais voulu dire : 'Tu vois, Ayrton, nous on était des enfants de chœur à côté', parce que là il se passe un truc absolument incroyable donc essayons de le vivre bien et du mieux possible jusqu’au bout."