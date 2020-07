Protocole COVID-19 : Ferrari et Red Bull rappelés à l'ordre

Red Bull Racing et Ferrari ont été rappelés à l'ordre afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur dans le paddock du Grand Prix d'Autriche. Alors que la F1 a repris ce week-end malgré la pandémie de COVID-19, des mesures très strictes sont en place et elles doivent être respectées en permanence. Or des images prises ce samedi sur le Red Bull Ring montrent Sebastian Vettel en discussion avec Christian Horner et Helmut Marko sans porter de masque.

Selon le protocole en vigueur et décrété par la FIA, les équipes doivent demeurer dans des "bulles sociales" distinctes et les interactions entre concurrents ne sont pas permises. Ainsi, la visite de Vettel auprès des dirigeants de Red Bull constituent théoriquement une infraction au Code de conduite qu'impose la F1 à toutes les personnes dans le paddock.

Le délégué de la FIA en charge des questions liées au COVID-19 a donc écrit aux team managers de Ferrari et de Red Bull pour leur rappeler qu'ils doivent strictement respecter les mesures à tout moment de la journée. Aucune amende ou pénalité ne s'applique en vertu de ce Code de conduite, qui a toutefois été intégré au Code Sportif International de la FIA.

Cependant, l'instance a fait savoir auparavant que les contrevenants ne pourraient pas être présents dans le paddock : "Aucun individu n'est obligé de se conformer à ce Code COVID-19, et aucun individu ne sera sanctionné par la FIA s'il ne le respecte pas ; mais tout individu refusant de s'y conformer ne sera pas autorisé à accéder ou à assister à un événement où ce code s'applique".

Ce rappel à l'ordre intervient alors que depuis le début du week-end, toutes les mesures sont scrupuleusement respectées par les acteurs du paddock, aussi bien en Formule 1, en Formule 2 ou en Formule 3.

Avec Jonathan Noble