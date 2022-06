Les qualifs du GP d'Azerbaïdjan F1 retardées

Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan 2022 de F1 devaient initialement débuter à 18h00, heure locale (16h00, heure française). Toutefois, un léger changement de programme a eu lieu en raison d'un incident à la fin de la première course de Formule 2 du week-end.

En effet, après une ultime relance pour un seul tour, Ralph Boschung a tassé Calan Williams dans les barrières Tecpro, avant que la voiture de ce dernier soit percutée par Cem Bolukbasi et Marino Sato. Les pilotes sont sortis indemnes de ce carambolage, mais les dégâts sur les protections ont nécessité une intervention des équipes du circuit. Cette dernière a duré, à tel point qu'à 15h, heure locale (13h, heure française), au moment où devaient débuter les Essais Libres 3, elle n'était toujours pas terminée. Il a fallu attendre 15h15 pour que la séance démarre, pour une heure.

Or, depuis longtemps, le règlement de la discipline prévoit qu'il doit y avoir une période d'au moins deux heures entre la fin de la dernière séance d'essais et le début des qualifications. Ce retard à l'allumage a donc impacté le programme, puisque les qualifications débuteront à 18h15 (16h15, heure française).

L'article 39.1 b) du Règlement Sportif de la F1 dispose ainsi que lors d'un week-end hors sprint, les qualifications doivent avoir lieu "le deuxième jour de compétition et débuteront au moins deux (2) heures et au plus trois (3) heures après la fin des EL3".

Dans un communiqué, la FIA a confirmé qu'elle n'interviendrait pas pour changer cela : "Suite au retard du début des EL3, dû à la réparation des barrières après la Course Sprint de F2, le début des qualifications sera retardé de 15 minutes, conformément à l'article 39 du Règlement Sportif."

Une décision qui ravira sans doute les fans de sports mécaniques indécis puisque cela signifie que les qualifications débuteront plus tard que le moment du départ des 24 Heures du Mans, prévu à 16h00 dans la Sarthe. En revanche, en matière de visibilité, la luminosité dans la capitale azerbaïdjanaise sera moindre à la fin des qualifications, le soleil se couchant aux alentours de 20h à Bakou.