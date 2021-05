Qualifications Sprint : éviter le flou pour transformer l'essai

La Formule 1 a confirmé le mois dernier l'organisation dès cette année de Qualifications Sprint sur trois week-ends de Grand Prix, consistant en une course de 100 km le samedi après-midi pour déterminer l'ordre de la grille de départ. Le premier événement du genre aura lieu en juillet à Silverstone, dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui organisera également la première séance de qualifications en soirée, le vendredi.

D'ores et déjà, la F1 travaille avec son partenaire Amazon Web Services afin de faciliter la compréhension par le public de ce nouveau format. La collaboration avec AWS offre déjà un grand nombre d'infographies différentes lors des week-ends de course, dont le total sera d'ailleurs porté à 18 d'ici la fin de l'année. Consultant technique pour la F1, Rob Smedley explique cette volonté d'apporter un maximum d'informations aux téléspectateurs.

"Nous discutons de ce que nous pensons être les résultats probables et les scénarios qui vont se dérouler pendant le week-end", précise-t-il à Motorsport.com. "Nous essayons naturellement d'avoir une longueur d'avance. Quand on y pense, c'est la première fois que nous sommes au même point que les équipes, car nous apprenons au même rythme qu'eux. C'est plutôt sympa."

"Mais il faut aussi être capable de bien transmettre tout ça. Les Qualifications Sprint et le format du week-end ne seront un succès que si nous sommes capables de tenir le public au courant de ce qui se passe. Si c'est un peu flou et que tout est différent, que l'on ne sait pas vraiment ce qui se passe jusqu'à la fin, alors je crois que nous perdrons un peu l'avantage de ce que sont ces Qualifications Sprint."

"Ross [Brawn] a été très clair avec nous tous pour essayer de maximiser absolument cette opportunité. Nous passons les choses en revue avec AWS, nous regardons ce que nous pouvons faire et ce dont nous avons vraiment besoin. Quelles sont les parties importantes de la course des Qualifications Sprint ? Qu'est-ce qui est important dans l'actuelle séance de qualifications ? Comment tout cela s'articule en amont de la course du dimanche après-midi ? Il y a beaucoup d'aspects intéressants, que nous étudions en ce moment pour nous assurer d'être prêts au niveau du briefing, des articles et des infographies pour Silverstone."

Ce format expérimental des Qualifications Sprint sera également mis en place lors du Grand Prix d'Italie à Monza et lors du Grand Prix du Brésil à Interlagos, avec toutefois des détails qui restent à affiner pour ces deux autres rendez-vous.

Le format du GP de Grande-Bretagne

Vendredi

Essais Libres 1 de 60 minutes le matin avec deux trains de pneus par pilote qui pourront être choisis librement.

Qualifications normales l'après-midi avec cinq trains de pneus tendres disponibles seulement.

Samedi

Essais Libres 2 de 60 minutes le matin avec un train de pneus par pilote qui pourra être choisi librement.

Qualifications Sprint de 100 km dans l'après midi avec deux trains de pneus par pilote qui pourront être choisis librement.

Dimanche

Course de 305 km avec les deux trains de pneus restant.

Propos recueillis par Luke Smith