Qualifs - 100e pole position pour Lewis Hamilton

Q1 - Échec pour Tsunoda

Après un début de séance retardé de dix minutes pour assurer la réparation d'une barrière de sécurité au virage 9, les Williams et les Haas se sont empressées de prendre la piste pour les qualifications de ce Grand Prix d'Espagne, favorites pour une élimination en Q1 sous le soleil de Barcelone. George Russell n'a pas fini son tour chronométré, tandis que Nicholas Latifi a signé un 1'20"241, sept centièmes devant Mick Schumacher et trois dixièmes devant Nikita Mazepin.

Bien sûr, cette référence n'a pas résisté aux assauts de la concurrence, et à cinq minutes du drapeau à damier, c'est Valtteri Bottas qui était le plus rapide en 1'18"005, suivi par Max Verstappen (1'18"090), Pierre Gasly (1'18"190), Sergio Pérez (1'18"203), Carlos Sainz (1'18"205) et Lewis Hamilton (1'18"245). Daniel Ricciardo et Esteban Ocon complétaient un top 8 se tenant en moins de trois dixièmes, avec six écuries différentes représentées.

Russell, lui, était l'auteur d'un beau 11e chrono, à six dixièmes de Bottas. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Schumacher, Latifi (dont le miroir du rétroviseur gauche a été brisé par un passage sur un vibreur) et Mazepin étaient dans la zone rouge, Antonio Giovinazzi n'ayant alors que quelques centièmes d'avance sur son coéquipier au 15e rang.

Les améliorations ont été nombreuses dans les derniers instants, Lando Norris se propulsant notamment à la première place en 1'17"821 après avoir été gêné par un embouteillage dans sa première tentative. Russell, lui, est parvenu à signer un 1'18"445 pour arracher la Q2, laquelle a échappé de justesse à Yuki Tsunoda, devancé par Giovinazzi de sept millièmes.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Räikkönen, Schumacher, Latifi, Mazepin

Q2 - Gasly et les Aston Martin éliminés

Contrairement à l'accoutumée, c'est en pneus tendres que les candidats à la Q3 ont pris la piste au début de cette deuxième phase, Hamilton lançant les hostilités en 1'17"632, immédiatement battu par Bottas en 1'17"400. C'est alors que Verstappen a frappé un grand coup : 1'16"922 ! Norris occupait une belle quatrième place à seulement six centièmes de Hamilton, devant les Ferrari, à trois minutes du but.

Ocon, se plaignant d'un "énorme sous-virage", était le premier des éliminés provisoires, à quatre millièmes de Ricciardo, dixième. Pérez, Sebastian Vettel, Russell et Giovinazzi étaient également en danger, le pilote Williams ayant roulé en pneus tendres usés et l'Italien en mediums.

Seuls Verstappen et Russell sont restés au stand pour conclure la séance. Pérez s'est tiré de cette situation délicate, avec le cinquième chrono ; Ricciardo et Ocon s'en sont également sortis, tandis que Stroll et Gasly ont vu la Q3 leur échapper d'extrême justesse face à Fernando Alonso, ces trois pilotes se tenant en 0"016. Quant aux Mercedes, elles ont amélioré en 1'17"1, Hamilton en pneus usés.

Éliminés en Q2 : Stroll, Gasly, Vettel, Giovinazzi, Russell

Q3 - Hamilton l'emporte

La première salve de chronos a vu Pérez partir en tête-à-queue au virage 13, ce qui n'a perturbé aucun de ses concurrents, et un dixième à peine séparait les trois candidats habituels à la pole : Hamilton a signé un 1'16"741, mieux que Verstappen (1'16"777) et Bottas (1'16"873). Les autres étaient loin, très loin, à presque une seconde, mais là aussi, c'était très serré : de la quatrième à la septième place, Ocon, Sainz, Ricciardo et Charles Leclerc se tenaient en 0"128. Le Monégasque avait toutefois roulé en pneus usés, comme Norris et Alonso derrière.

Les dix pilotes ont chaussé des pneus neufs pour leur dernier run, mais Hamilton, Verstappen et Bottas se sont avérés incapables d'améliorer. C'est la 100e pole position de la carrière du Britannique ! Leclerc a remporté la bataille pour la quatrième place d'un souffle devant Ocon, Sainz et Ricciardo, tandis que Pérez n'a signé qu'une décevante huitième position.

