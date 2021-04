Qualifs - 99e pole pour Hamilton au bout du suspense

Q1 - Gros crash pour Tsunoda

Les concurrents ne se sont pas empressés de prendre la piste pour la Q1 dans la fraîcheur italienne, avec 13°C dans l'air et 25,5°C au sol. Ce sont les pilotes Haas qui ont lancé les festivités, sachant pertinemment que leurs chances de rejoindre la Q2 étaient minimes. Mick Schumacher a alors devancé Nikita Mazepin d'une seconde précisément, avec 1'16"806 contre 1'17"806.

Ils ont été rejoints par l'ensemble de leurs adversaires quelques minutes plus tard. La première tentative de Sebastian Vettel s'est soldée par un tout-droit à la sortie d'Acque Minerali, avant que Yuki Tsunoda ne subisse un gros accident à la sortie de la Variante Alta, percutant le mur par l'arrière après avoir perdu le contrôle. Le drapeau rouge a été agité.

Trois autres pilotes sont parvenus à signer un chrono juste avant l'interruption de la séance, et Lance Stroll était en tête du classement en 1'16"082 devant Kimi Räikkönen, Schumacher, George Russell et Mazepin.

Il restait 12 minutes au compteur lorsque le feu est repassé au vert, et Max Verstappen a donné le ton en 1'15"109, ensuite battu par Valtteri Bottas en 1'14"926, tandis que Lewis Hamilton s'est hissé au troisième rang en 1'15"186... Mais ça, c'était avant que Lando Norris ne confirme son excellent niveau de performance : 1'15"009, pour la deuxième place ! Les Mercedes ont ensuite amélioré : Bottas en 1'14"672, Hamilton en 1'14"955.

Pierre Gasly complétait le top 5 avec un temps de 1'15"445 mais, comme Sergio Pérez et Nicholas Latifi, il a vu son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste et a dû effectuer une nouvelle tentative, avec succès.

À quatre minutes du but, on retrouvait dans la zone rouge Schumacher, Latifi, Mazepin, Russell et évidemment Tsunoda, tandis que les Alfa Romeo étaient en danger. Justement, toutes deux ont été éjectées de la Q2 par les Williams, qui ont créé la surprise avec une monoplace supposément inférieure. Antonio Giovinazzi n'a d'ailleurs pas manqué de se plaindre du comportement de Mazepin, s'estimant gêné de manière parfaitement évitable à l'approche de Tamburello : "Mais il fait quoi, Mazepin, franchement ?"

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin, Tsunoda

Q2 - Norris impressionne, Sainz éliminé

La Q2 a vu les Mercedes et la Red Bull de Verstappen prendre la piste en mediums pour tenter de se qualifier pour la Q3 avec ce composé et en disposer au départ de la course... tout comme les Williams, probablement sans que ces dernières aient forcément le même objectif. Hamilton était le plus rapide du trio de candidats à la pole position en 1'14"817, devançant Verstappen d'un souffle (1'14"884), tandis que Bottas était plus loin (1'15"098). Vettel et Gasly, en revanche, ont vu leurs chronos supprimés pour non-respect des limites de la piste.

Pérez n'a pu faire mieux que quatrième, à huit millièmes de Bottas, alors qu'il était équipé de pneus tendres. Un Norris flamboyant, en revanche, a signé un 1'14"718 qui lui a permis de prendre la tête du classement. Quant à Russell, il a réalisé l'exploit de se hisser dans le top 10 avec ses mediums au terme de la première salve de chronos, reléguant dans la zone rouge Daniel Ricciardo (à près d'une seconde de Norris), Fernando Alonso, Esteban Ocon, Latifi et Vettel, ce dernier n'ayant pas fait d'autre chrono après la suppression du sien.

Vettel a lancé les ultimes runs en prenant la septième place provisoire avec un temps de 1'15"394, tandis que Pérez a signé le meilleur temps pour deux millièmes de seconde devant Norris en 1'14"716. Hamilton et Verstappen ont pour leur part chaussé les tendres pour préparer la Q3 sans intention d'améliorer leur référence. Sous le drapeau à damier, le top 10 se tenait en quatre dixièmes à peine et incluait Ricciardo et Ocon, qui ont bien amélioré. En revanche, c'était l'élimination pour Carlos Sainz, Russell, Vettel, Latifi et Alonso.

Éliminés en Q2 : Sainz, Russell, Vettel, Latifi et Alonso

Q3 - Hamilton en pole, Bottas huitième

Pour lancer la Q3, c'est en pneus rodés qu'ont pris la piste Gasly, Ocon, Ricciardo et Lance Stroll, les six autres pilotes adoptant des gommes tendres neuves. Sans surprise, ces quatre-là étaient en fond de classement à la mi-Q3, le Canadien ayant vu son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste. Devant eux, Hamilton avait l'avantage en 1'14"411 devant Verstappen (1'14"502), Pérez (1'14"665), Norris (1'14"875), Leclerc (1'14"921) et un décevant Bottas (1'15"008).

Les ultimes runs n'ont pas été bien plus favorables au Finlandais, auteur d'un 1'14"898, tandis que Hamilton a échoué à 0"022 de sa référence... et Norris à 0"043 de son compatriote, avant de voir son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste ! C'est finalement Pérez qui s'est hissé en première ligne avec 0"035 de déficit, devant Verstappen, Leclerc, Gasly, Ricciardo et Norris. Bottas se retrouve seulement huitième devant Ocon et Stroll, ce dernier sans chrono.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3