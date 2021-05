Qualifs - Bottas prive Hamilton d'une 100e pole

Q1 - Norris au sommet, Ricciardo éliminé

Les qualifications ont commencé de manière studieuse sur l'Autódromo Internacional do Algarve, et la première salve de chronos a vu Lewis Hamilton réaliser un tour à un millième de sa référence des EL3, 1'18"726, qui l'aurait vu largement devancer la concurrence s'il n'avait pas dépassé les limites de la piste au premier virage. Le pilote Mercedes a ensuite commis un gros blocage de roue dans sa tentative suivante et n'a pu faire mieux que 1'19"493, à la cinquième place provisoire.

Ainsi, à six minutes du but, c'est Valtteri Bottas qui menait la danse en 1'19"205, devant Carlos Sainz, Sergio Pérez (parti en tête-à-queue dans les graviers à la fin de son run) et Max Verstappen, le top 5 complété par Hamilton se tenant en trois dixièmes. Les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, les seules à avoir roulé en mediums au début de ce segment, étaient huitième et treizième respectivement, l'Australien devançant Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, les derniers qualifiés. On retrouvait dans la zone rouge Yuki Tsunoda, George Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin, ce dernier à plus d'une seconde de la 19e place.

Les Red Bull n'ont pas jugé utile de reprendre la piste en fin de séance, pas plus que Sainz. Et là, ce fut le jour et la nuit chez McLaren : Norris s'est immiscé entre les Mercedes en tête du classement, avec un chrono de 1'18"794, tandis que son coéquipier Ricciardo a été éliminé pour une fraction de seconde, en 1'19"839 ! Tsunoda et Russell se sont sauvés, avec une nouvelle performance remarquable du pilote Williams, tandis que Lance Stroll fait également partie des victimes de cette première phase. Le Canadien est pourtant le seul pilote Aston Martin à disposer d'évolutions ce week-end.

Éliminés en Q1 : Ricciardo, Stroll, Latifi, Schumacher, Mazepin

Q2 - Vettel de retour en Q3

De nombreux pilotes ont pris la piste en mediums lors de la Q2, dans l'espoir de faire le meilleur temps avec ce composé et ainsi prendre le départ avec, comme le veut la réglementation. Et la dureté de ce composé n'a pas empêché Hamilton de signer le premier tour en 1'17 du week-end : 1'17"968, une demi-seconde devant Bottas ! Norris était à 0"023 du Finlandais, Esteban Ocon suivant un dixième plus loin, tous deux en tendres. Verstappen et Pérez n'ont pu faire mieux que cinquième et sixième en mediums, avec des temps de 1'18"650 et 1'18"845 respectivement.

À mi-séance, le top 10 était complété par Vettel (tendres), Charles Leclerc (mediums), Pierre Gasly (tendres) et Fernando Alonso (tendres), avec toutefois trois dixièmes d'écart entre le Français et l'Espagnol. Dans la zone rouge en revanche, trois pilotes étaient à moins d'un dixième de l'Alpine : Russell (mediums), Tsunoda (tendres) et Sainz (mediums). Quant à Antonio Giovinazzi et Räikkönen, ils avaient trois dixièmes de déficit sur Alonso avec les mediums.

Tous les pilotes ont repris la piste en pneus tendres, à l'exception de Leclerc (mediums) et d'Ocon (resté au stand). Sainz s'est hissé au septième rang, tandis qu'Alonso – devancé par Ocon de neuf dixièmes ! – a chuté à la 13e place, doublé par Giovinazzi et Russell également. Un Russell qui voit la Q3 lui échapper pour une fraction de seconde face à Gasly ; en revanche, Vettel y accède après 15 échecs consécutifs.

Éliminés en Q2 : Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda, Räikkönen

Q3 - Bottas pour sept millièmes

La Q3 a mal commencé pour Verstappen, qui a vu un chrono de 1'18"209 annulé pour non-respect des limites de la piste au virage 4, alors que ce temps l'aurait placé en tête de la hiérarchie. C'est Bottas qui a pris la première place à l'issue de la première salve de chronos, en 1'18"348... avec sept millièmes d'avance sur Hamilton. La concurrence était reléguée à plus d'une demi-seconde, à savoir Pérez, Sainz, Norris (en pneus usés), Leclerc, Gasly (pneus usés), Ocon et Vettel (pneus usés également).

Si tout le monde avait roulé en tendres, les Mercedes ont fait le pari de se lancer en mediums pour leur dernier run. Verstappen, lui, n'a pu faire mieux que 1'18"746, à quatre dixièmes des Flèches d'Argent, qui n'ont pas amélioré dans cette seconde tentative : c'était la pole pour Bottas, d'un souffle ! Hamilton en reste à 99 réalisations depuis le début de sa carrière.

Les Red Bull monopolisent la deuxième ligne, toujours devant Sainz. Ocon, Norris, Leclerc, Gasly et Vettel complètent le top 10, chacun ayant chaussé des pneus neufs pour cet ultime run.

