Qualifs - Bottas bat nettement Hamilton et Verstappen

C'est avec une seule heure d'essais dans les pattes que les pilotes se sont lancés pour la Q1, toujours sur une piste sèche, l'un d'entre eux sans même avoir roulé en EL3 : Nico Hülkenberg, qui remplaçait Lance Stroll au pied levé chez Racing Point, le Canadien étant souffrant. Arborant un casque jaune de l'époque Renault, Hülkenberg a lancé sa séance par un chrono de 1'32"190 avant d'améliorer en 1'29"792.

À l'avant du peloton, Max Verstappen devançait les Mercedes de trois dixièmes grâce à un temps de 1'26"319, alors que suivaient Charles Leclerc (à une demi-seconde) et Alexander Albon (à huit dixièmes). Six minutes restaient alors au compteur, et ce sont Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi et Hülkenberg qui composaient la zone rouge... mais George Russell et Sergio Pérez avaient moins d'un centième d'avance sur les Haas. Nicholas Latifi, lui, était l'auteur du 13e temps.

Les derniers instants de la séance ont été marqués par une pluie d'améliorations notables, avec un beau 12e chrono pour Magnussen en 1'27"231. Giovinazzi est également parvenu à se sauver au volant de l'Alfa Romeo, deux centièmes devant Grosjean, qui a vu un 1'27"1 supprimé pour non-respect des limites de la piste. Quant aux Williams, elles étaient finalement éliminées. Nico Hülkenberg n'a pas démérité en 1'28"021 mais était bon dernier.

Éliminés en Q1 : Grosjean, Russell, Latifi, Räikkönen, Hülkenberg

Q2 - Vettel n'y parvient pas

Lewis Hamilton a lancé l'assaut avec un 1'26"183 en pneus mediums pour la deuxième phase des qualifications, pas moins de huit dixièmes devant son coéquipier Valtteri Bottas. Verstappen a fait mieux avec les tendres : 1'25"720. Albon, lui, a pris la troisième place en 1'26"285. Lando Norris, Esteban Ocon, Carlos Sainz et Sergio Pérez s'intercalaient également entre les Mercedes.

Charles Leclerc, Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel, tous trois en mediums, occupaient les neuvième, dixième et onzième rangs, le quadruple Champion du monde ayant mis deux roues dans les graviers à la sortie du virage 11. Giovinazzi, Magnussen et les AlphaTauri étaient également en danger malgré leurs pneus tendres.

Tout le monde a finalement chaussé les gommes à bandes rouges pour le deuxième run, dont les Mercedes, Bottas ne parvenant pas à faire mieux que Verstappen : 1'25"971. Hamilton, en revanche, a frappé fort en 1'25"390. Verstappen a riposté en 1'25"467 sans parvenir à reprendre l'avantage.

Malgré de nombreuses améliorations encore une fois, la zone rouge n'a pas évolué : Vettel est resté onzième, cette fois devant les AlphaTauri de Pierre Gasly et Daniil Kvyat, puis Giovinazzi et Magnussen. Une fois n'est pas coutume, le classement était sans appel : il y avait près de quatre dixièmes entre Ocon, dixième, et Vettel.

Éliminés en Q2 : Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi, Magnussen

Q3 - Espoir pour Verstappen, succès pour Bottas

Les premiers chronos de Q3 se sont avérés nettement plus lents que la référence précédente, Hamilton devant se contenter d'un 1'25"825, successivement battu par Bottas (auteur d'un travers au premier virage) en 1'25"813... puis par Verstappen en 1'25"744. Le Néerlandais avait l'opportunité de devenir le premier poleman non-Mercedes depuis le début de la saison, malgré ce qu'il a qualifié de "tour de merde". Suivaient Albon, à une demi-seconde de son coéquipier, Leclerc et Pérez, les autres pilotes ayant fait leur run initial en pneus usés.

Par la suite, c'est Bottas qui a signé la pole position grâce à un excellent tour en 1'25"269, soit le nouveau record du circuit, quant Hamilton et Verstappen ne pouvaient faire mieux que 1'25"525 et 1'25"562 respectivement. Leclerc a arraché la quatrième place de la grille à Albon pour un centième de seconde, bien loin du top 3 toutefois. L'on retrouvait ensuite Ricciardo, Ocon, Norris, Pérez (qui n'a fait qu'un run) et Sainz.

