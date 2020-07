Qualifs - Bottas d'un rien devant Hamilton, Vettel cale en Q2

La piste est plus chaude que jamais ce week-end au moment d'entamer les qualifications du GP d'Autriche 2020, avec 54°C sur le circuit et 24°C dans l'air. Petit rappel utile pour démarrer cette saison : une séance qualificative de F1 comporte trois parties (Q1, Q2, Q3). Lors des deux premières, qui durent respectivement 18 et 15 minutes, les cinq moins bons pilotes sont éliminés et sont classés sur la grille aux positions qui sont les leurs. Les dix pilotes restant s'affrontent ensuite en Q3, pendant 12 minutes, pour les positions 1 à 10.

Q1 - Grosjean se sauve, Räikkönen plonge

Latifi est le premier pilote en piste dans cette séance. Le Canadien, seul débutant de l'exercice 2020, retrouve le tracé du Red Bull Ring après son accident des EL3 et signe bien entendu le premier temps, en 1'07"2, une marque qui ne tient pas très longtemps face à l'Alfa Romeo de Giovinazzi, en 1'05"4. Stroll vient fixer la première référence pour une structure du top 5, en 1'04"6. Tous les pilotes sont armés de pneus tendres (rouges).

Verstappen prend les commandes après huit minutes, en 1'04"3, devant un groupe de pilotes très serré à deux dixièmes du Néerlandais, dont fait partie Vettel. Il faut attendre quelques instants supplémentaires pour voir les Mercedes entrer en lice : Bottas échoue lui aussi à deux dixièmes, alors que Hamilton est à sept dixièmes, avec une perte de temps importante dans le second secteur. Dans un second tour lancé sur le même train de pneus, le Britannique revient à un dixième de Verstappen.

La dernière salve de tours lancés va s'avérer particulièrement cruciale car la hiérarchie est très serrée. Stroll signe le meilleur temps en 1'04"3 sur une piste qui s'améliore au fil des tours. Finalement, Verstappen reprend son bien, en 1'04"0, devant les deux Mercedes. Derrière, Grosjean parvient à se sortir de l'ornière de la zone rouge et à accéder à la Q2 grâce à son dernier tour, son dernier rival Giovinazzi ayant commis une erreur dans le virage 4. L'Italien est éliminé aux côtés de Magnussen, des Williams et de l'autre Alfa Romeo de Räikkönen.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raïkkönen et Latifi.

Q2 - Vettel ne verra pas Q3, Verstappen avec les mediums

Les pilotes ne se pressent pas en piste et il faut attendre plus de trois minutes pour voir des monoplaces sortir des stands, en l'occurrence les Mercedes. Un seul pilote tente une différenciation stratégique : Verstappen, en pneus mediums (jaunes). Hamilton prend la tête en 1'03"3, deux dixièmes devant Bottas. Derrière, quatre pilotes sont à six dixièmes (Norris, Stroll, Pérez et Ricciardo) et trois à sept dixièmes (Leclerc, Verstappen et Sainz) ; Vettel est le dernier qualifié après cette première salve, à une seconde. Verstappen s'offre un second tour lancé pour améliorer sa marque : il signe 1'04"0 et s'intercale entre Pérez et Ricciardo.

Stroll lance la seconde salve mais n'améliore pas. Verstappen ressort en pneus tendres, histoire d'assurer le coup si besoin. Bottas prend le meilleur temps en 1'03"015, 0"081 devant Hamilton. Albon prend la troisième place, à sept dixièmes, et précipite le sort de Vettel qui se retrouve projeté dans la zone rouge ! Leclerc y échappe de peu, au dixième rang. "C'est fou", lance le Monégasque, dépité, quand son ingénieur lui donne l'information.

Derrière le top 3, les Racing Point et les McLaren confirment leurs bonnes dispositions. Bonne opération pour Verstappen qui, arrivant parmi les derniers pilotes, a pu ralentir pour ne pas améliorer et s'élancera donc bien avec les mediums ce dimanche. Dans la zone rouge, outre Vettel, on retrouve les deux AlphaTauri, la Renault d'Ocon et la Haas de Grosjean.

Éliminés en Q2 : Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon et Grosjean.

Q3 - Bottas, la faute mais la pole !

Les Mercedes ouvrent à nouveau le bal. C'est encore très serré entre les deux hommes mais Bottas signe 1'02"939 contre 1'03"091 pour Hamilton. Verstappen est repoussé à six dixièmes du Finlandais, Albon à neuf, Sainz, Pérez et Leclerc à une seconde ou plus. Norris, Stroll et Ricciardo n'ont pas signé de temps, même si le Britannique a surtout avorté sa tentative pour rentrer directement au garage après s'être manqué. Stroll profite du calme entre les deux salves pour effectuer sa seule tentative, il devance de justesse son équipier, mais ce dernier va avoir un autre essai.

Dans sa seconde tentative, Bottas part à la faute dans le virage 4 mais Hamilton n'en profite pas suffisamment pour signer la pole : le Britannique échoue à 12 millièmes ! Derrière, Verstappen s'est rapproche mais reste tout de même à une demi-seconde alors que Norris signe le quatrième temps à un peu plus d'un dixième. Albon et Pérez ont signé exactement le même temps, mais c'est le Thaïlandais qui partira cinquième car il a signé ce chrono plus tôt. Leclerc est seulement septième, à neuf dixièmes. Sainz, Stroll et Ricciardo complètent le top 10, à plus d'une seconde.

C'est la 12e pole position de Valtteri Bottas en Formule 1.

Grand Prix d'Autriche - Qualifications

Q1

Q2

Q3