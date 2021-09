Qualifs - Bottas surprend et signe le meilleur temps

Q1 - Alerte pour Leclerc, Tsunoda dépasse les bornes

Comme au Grand Prix de Grande-Bretagne, une seule séance d'essais libres a été disputée avant le coup d'envoi des qualifications, qui détermineront la grille de départ des Qualifs Sprint de samedi. Et contrairement aux qualifications habituelles, les pilotes sont dans l'obligation de chausser les pneus tendres uniquement.

Les conditions sont idéales à Monza, 25°C dans l'air et 33°C sur la piste, au coup d'envoi de la Q1. Les pilotes Ferrari sont les premiers à quitter les stands. Carlos Sainz se charge de signer la meilleure marque en 1'22"495, tandis que son coéquipier Charles Leclerc s'inquiète de l'état de santé de son moteur. L'Espagnol est ensuite battu par Max Verstappen puis par Lando Norris (1'21"681). Auteur du meilleur temps en EL1, Lewis Hamilton reprend les commandes du classement à la fin de sa première et unique tentative chronométrée : 1'20"543.

De nombreux pilotes se font copieusement gêner par le rythme d'escargot adopté par leurs adversaires, qui se suivent en file indienne dans leur tour de chauffe et de décélération. "C'est une blague", lance Pierre Gasly à la radio, le Français ayant manqué d'accrocher une Ferrari à la Variante Ascari. Les conditions de piste s'améliorent, tout comme les temps. Norris intègre le top 3 et Yuki Tsunoda la Q2... jusqu'à ce que le temps du Japonais soit annulé pour le non-respect des limites à Alboreto (anciennement Parabolica). Le pilote AlphaTauri est donc éliminé !

Éliminés en Q1 : Latifi, Tsunoda, Schumacher, Kubica, Mazepin

Q2 - Panique dans les stands

Les problèmes moteur de Leclerc ne s'arrangent pas, mais le Monégasque est envoyé en piste en début de Q2. Les performances du Cheval Cabré sont totalement éclipsées par celles des Mercedes, qui profitent des longues lignes droites du circuit de Monza pour faire parler la poudre. Hamilton est nouvelle fois l'homme le plus rapide en piste (1'19"936), le Champion du monde en titre devançant Valtteri Bottas, qui sera pénalisé sur la grille de la course de dimanche, et Norris. En dépit de l'aspiration offerte par son coéquipier Sergio Pérez, Verstappen n'est que sixième, à plus de sept dixièmes de son rival pour le titre.

Dans la voie des stands, les équipes attendent le dernier moment pour renvoyer leurs pilotes en piste. Résultat : tous sont relâchés au même moment et la voie des stands se transforme en champ de bataille, Hamilton et Verstappen manquent même de renverser les mécaniciens Aston Martin et Alpine chargés de donner le feu vert aux pilotes.

Pour une poignée de millièmes, Pérez s'assure une place en Q3 tandis qu'Antonio Giovinazzi décroche une deuxième entrée en Q3 consécutive. Les deux Aston Martin et les deux Alpine sont éliminées.

Éliminés en Q2 : Vettel, Stroll, Alonso, Ocon, Russell

Q3 - Le loup Bottas sort du bois

Contrairement à leurs concurrents, les pilotes Mercedes ne se donnent pas la peine d'utiliser l'aspiration lors de leur première tentative chronométrée en Q3. Hamilton prend certes le meilleur temps provisoire (1'19"949) mais avec cette tactique, le Britannique manque d'être battu par Verstappen (+0"017) et Norris (+0"065). Bottas, cinquième à près de cinq dixièmes, est le grand perdant.

Reparties en tête de cortège, les Red Bull n'améliorent pas leur marque. Mais derrière, Bottas explose les records dans les secteurs, et même s'il se charge de donner son aspiration à son coéquipier, il signe le meilleur temps ! Hamilton, deuxième, doit s'avouer vaincu pour moins d'un dixième de seconde. La première ligne des Qualifs Sprint sera donc 100% Mercedes.

Grand Prix d'Italie - Qualifications

Q1

Q2

Q3