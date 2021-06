Qualifs - Verstappen en pole avec la manière

Q1 - Tsunoda et Schumacher partent à la faute

Les tribunes étaient (presque) remplies au coup d'envoi des qualifications du premier Grand Prix de France de Formule 1 organisé depuis la saison 2019. Les températures étaient assez bonnes, 28°C dans l'air et 43°C sur la piste, bien que le temps ne correspondait pas au paysage de carte postale du sud de la France : le circuit Paul Ricard était en effet recouvert par de gros nuages gris.

Les Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen ont été les premières à quitter les stands. Mais avant qu'un pilote ait eu le temps de terminer son tour lancé, Yuki Tsunoda était arrêté dans le premier secteur. Le pilote AlphaTauri est parti en tête-à-queue à la sortie du deuxième virage et a embrassé le mur de pneus. En dépit d'un léger contact, l'AT02 a refusé de repartir, ce qui a poussé la direction de course à brandir le drapeau rouge. Pour la quatrième fois en sept tentatives, le Japonais est éliminé dès la Q1.

Quelques minutes plus tard, ce sont donc 19 pilotes qui ont repris la piste. Au terme du premier relais, Red Bull a envoyé un message fort en verrouillant les deux premières positions, Max Verstappen (1'31"001) devant Sergio Pérez (1'31"560). Les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton accusaient un retard de plus de six dixièmes.

En fin de Q1, Mick Schumacher est parti en tête-à-queue à son tour. Le pilote Haas a percuté les barrières dans le deuxième secteur, un nouveau drapeau rouge fut brandi, ce qui mit un terme à la séance. Comble de l'ironie, l'Allemand était alors dans le top 15 et allait disputer la première Q2 de sa carrière en F1. Sans chrono au moment du second drapeau rouge, Lance Stroll a été la victime malheureuse de cette Q1. Le Canadien prendra le départ depuis la dernière ligne.

Éliminés en Q1 : Latifi, Räikkönen, Mazepin, Stroll, Tsunoda

Q2 - Mercedes contre-attaque

Les candidats à la Q3 se sont élancés avec les gommes mediums à l'exception de George Russell et de Mick Schumacher, sur la touche à la suite de son crash en Q1. Max Verstappen semblait être moins véloce avec les pneus jaunes car c'est son coéquipier Sergio Pérez qui s'est emparé du meilleur temps provisoire en 1'30"971. Néanmoins, les Flèches Noires ont enfin répondu présent. En deux tentatives, et donc avec des gommes mediums légèrement plus usées, Lewis Hamilton puis Valtteri Bottas ont repris les commandes (1'30"735).

Daniel Ricciardo et Sergio Pérez, dans le top 10, ainsi qu'Antonio Giovinazzi, provisoirement éliminé, ont délaissé les mediums pour les tendres en fin de Q2. Or, seul le pilote Alfa Romeo a signé un meilleur temps avec le composé le plus tendre sans pour autant entrer dans le top 10. Également dans la zone rouge à quelques secondes du drapeau à damier, Esteban Ocon n'est pas parvenu à faire son entrée en Q3 pour son Grand Prix à domicile. Un 1'31"736 l'a placé à la première place des éliminés, une poignée de centièmes derrière la McLaren de Daniel Ricciardo.

Éliminés en Q2 : Ocon, Vettel, Giovinazzi, Russell, Schumacher

Q3 - Verstappen a le dernier mot

Le plan de Red Bull, qui se déroulait jusqu'alors sans accroc, a pris du plomb dans l'aile en Q2 lorsque les Mercedes ont signé les meilleurs temps. Et en Q3, l'écurie au taureau rouge a donc fait parler la poudre : à la fin de la première salve de chronos, Max Verstappen a été le plus rapide (1'30"325), suivi par Lewis Hamilton à près de quatre dixièmes, Sergio Pérez à une demi-seconde et Valtteri Bottas à huit dixièmes. Le tour en 1'31"4 de Pierre Gasly, qui lui aurait permis d'être P7, a néanmoins été annulé pour non-respect des limites de la piste au sixième virage.

La température sur la piste a baissé d'un seul degré (43°C) pour les ultimes tentatives de la journée. Les Red Bull ont été les premières à couper la ligne, les Mercedes les suivant à la trace. Verstappen a signé le record dans le premier secteur, amélioré par Hamilton. Le Néerlandais a conclu son tour par un record dans les deuxième et troisième secteurs pour être sûr d'avoir le dernier mot : 1'29"990. Le pilote Red Bull a franchi la barre des 90 secondes, et il a été le seul à le faire ! Lewis Hamilton a dû se contenter de la deuxième place (1'30"248) et Valtteri Bottas de la troisième (1'30"376).

Un peu plus loin sur la grille, les écuries italiennes ont bien performé puisque la Ferrari de Carlos Sainz sera cinquième sur la grille aux côtés de l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo ont complété le top 10.

Grand Prix de France - Qualifications

Q1

Q2

Q3