Qualifs - Un Hamilton magistral danse sous la pluie

Après les averses de la matinée qui ont entraîné l'annulation des Essais Libres 3 du Grand Prix de Styrie de F1, la pluie a un temps cessé à une heure de l'horaire initial des qualifications avant de reprendre de plus belle une grosse vingtaine de minutes avant. Dans ces conditions, la direction de course a préféré attendre pour lancer la séance. Celle-ci débute finalement, sur une piste évidemment très humide mais praticable, à 15h46.

Q1 - Pérez piégé, Grosjean maudit

Les Ferrari et Alfa Romeo ont été les premières à se positionner en sortie des stands et sont donc les premières en piste, avec Vettel qui ouvre le bal. Il y a beaucoup d'aquaplaning, même en ligne droite. Grosjean est le premier à sortir de piste, au large au virage 4.

Vettel signe le premier temps en 1'24"2, battu par Russell, Giovinazzi et Leclerc. Les temps s'améliorent progressivement à mesure que les pilotes prennent confiance. Leclerc améliore à nouveau en 1'21"8, se fait passer très brièvement par Hamilton, avant se rependre les commandes. Bottas se porte à un moment en tête, avant que Verstappen ne s'y hisse en 1'20"6. Quelques petites fautes sont à signaler pour Latifi et Albon, sans gravité.

Bottas puis Hamilton se positionnent en tête alors que la Haas de Grosjean est toujours bloquée au stand après son tout droit de début de séance. Ocon s'intercale entre les Flèches d'Ébène. Le Finlandais reprend la P1 mais Norris fait encore mieux avec 1'19"1 avant Hamilton en 1'19"0. Sainz abaisse la marque en 1'18"7 mais Hamilton répond avec 1'18"1. En dehors des Mercedes, des McLaren, des Red Bull et de la Renault de Ricciardo, tout le monde a chaussé un deuxième train de pneus pluie.

À moins de deux minutes de la fin, Giovinazzi perd le contrôle de son Alfa dans les derniers virages et va taper, relativement doucement et par l'arrière, le mur à l'extérieur. Le drapeau jaune est brandi, l'Italien parvient à revenir en piste, en dispersant quelques débris. Il finit par s'arrêter aux abords du virage 4, ce qui déclenche le drapeau rouge car il n'est pas très bien placé. Pérez, en difficulté tout au long de la séance, n'est pas parvenu à se mettre à l'abri à temps. Il est éliminé en compagnie notamment de Grosjean qui n'a pas pu reprendre la piste après le passage par les graviers. Belle performance de Russell qui extirpe sa Williams de la Q1.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Pérez, Latifi, Giovinazzi et Grosjean

Q2 - Leclerc et Stroll bloqués en zone rouge

Vettel est de nouveau le premier en piste, devant Bottas et Hamilton. Le #77 signe la première référence, en 1'19"0. Dans son deuxième tour, Hamilton réalise 1'18"7 puis Verstappen 1'18"1. Le Britannique se rapproche à 0"061 du Néerlandais par la suite, mais le pilote Red Bull répond avec 1'17"9. Cinq minutes avant la fin de cette Q2, Hamilton passe en tête, en 1'17"8.

Plusieurs pilotes changent de train, à l'image des Ferrari, en difficulté, et de Stroll, au moment précis où la pluie se ré-intensifie. Quelques pilotes parviennent à améliorer, sur leur premier train de pneus majoritairement, mais la zone rouge n'évolue plus : Leclerc y est piégé pour une poignée de centièmes (il ne devance Russell que de 0"008 !), tout comme Stroll. Le pari du second train n'a donc pas été payant. Vettel passe de justesse, dans un scénario qui ressemble à s'y méprendre à celui de la séance sur le sec du GP d'Autriche la semaine précédente pour la Scuderia Ferrari. Belle performance des deux Français rescapés qui passent tous les deux aisément en Q3.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Russell, Stroll, Kvyat et Magnussen

Q3 - Hamilton et les autres

Verstappen sort des stands le premier, alors que la pluie semble plus forte que lors de la Q2. Il signe 1'21"8, deux dixièmes devant Hamilton et quatre devant Bottas. Le #33 améliore encore en 1'21"5, mais le #44 réalise 1'21"2. Quelques instants après, Bottas prend la tête en 1'21"0 mais Hamilton réplique avec 1'20"6.

Deux minutes avant la fin, Verstappen reprend les commandes en 1'20"4 avant que Hamilton n'inscrive 1'19"7. Verstappen est en passe d'améliorer son temps dans le dernier tour mais commet une erreur en attaquant trop sur les vibreurs du dernier secteur et hypothèque ses chances. Hamilton en profite alors pour améliorer à nouveau le meilleur temps, en 1'19"273, ce qui le place plus d'une seconde et deux dixièmes devant le reste de la concurrence. Sainz signe une superbe troisième place devant Bottas et... Ocon, toujours à son aise dans des conditions difficiles.

Il s'agit de la 89e pole position de Lewis Hamilton en F1.

