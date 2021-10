Qualifs - Hamilton prend le meilleur temps et Bottas la pole position !

Q1 - Course contre la pluie

La douche du samedi matin a laissé le circuit d'Istanbul partiellement humide au coup d'envoi des qualifications du Grand Prix de Turquie. Cependant, les portions sèches ne devraient pas le rester bien longtemps : la direction de course annonce un risque de pluie de 100% pour la séance, par conséquent tous les pilotes quittent les garages avec les pneus slicks et s'attendent à n'avoir qu'une poignée de tentatives chronométrées avant l'arrivée de la pluie.

Lewis Hamilton, qui écope de dix places de pénalité à la suite d'un changement de moteur, quitte deux fois la piste lors de sa première tentative. Max Verstappen et Carlos Sainz font de même en partant en tête-à-queue. Le leader du championnat prend le meilleur temps devant le pilote Red Bull, mais ces deux hommes sont ensuite battus par Valtteri Bottas (1'25"913) alors que les premières gouttes tombent sur le circuit.

Malgré l'arrivée de la pluie, les pilotes conservent les pneus slicks. Entre les tête-à-queue et les temps annulés pour non-respect des limites de la piste, Pierre Gasly vire en tête (1'25"486) puis est relégué à la deuxième place à la suite des améliorations de Hamilton (1'25"050 puis 1'24"585).

Les temps tombent en fin de séance, Mick Schumacher est le grand gagnant de cette Q1 en validant son ticket d'entrée pour la Q2 et Daniel Ricciardo le grand perdant en reculant jusque dans la zone rouge.

Éliminés en Q1 : Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Räikkönen, Mazepin

Q2 - Hamilton confirme, Leclerc se fait peur

Le circuit n'a pas été déclaré humide par la direction de course, les pilotes prennent donc part à la Q2 avec les pneus qu'ils utiliseront demain, en début de course. Tous les pilotes à l'exception de Yuki Tsunoda et Schumacher chaussent les mediums.

Sergio Pérez échappe au pire en partant en toupie au premier virage de son tour rapide sans toucher le mur, mais cette figure provoque la sortie du drapeau jaune et poussent certains, dont son coéquipier Verstappen, à avorter leur tentative. Le Néerlandais doit donc s'y prendre à deux fois avant de poster un temps. Par chance, il s'agit du chrono le plus rapide (1'24"002).

Hamilton fait mieux avec un 1'23"595, puis un 1'23"082, mais se plaint de la température de ses gommes. Il est vrai que la piste est assez froide, 22°C seulement, et n'hésite pas à punir les pilotes les plus étourdis. Leclerc le prouve en partant à la faute dans le dernier virage, alors qu'il était en passe de signer le cinquième temps ! Si le Monégasque parvient à rattraper son erreur, George Russell ne peut pas en dire autant. Le pilote Williams sort lui aussi de la piste au même virage et fait une croix sur une nouvelle apparition en Q3. Sainz, qui partira du fond de grille demain, ne signe pas de temps.

Éliminés en Q2 : Vettel, Ocon, Russell, Schumacher, Sainz

Q3 - Hamilton limite la casse

En tête depuis le début des qualifications, Hamilton est hors jeu dans le match pour la pole position en raison de sa pénalité. Le septuple Champion du monde ne serait qu'onzième sur la grille en cas de meilleur temps en Q3. Bottas est le premier à se placer en prenant le meilleur chrono provisoire (1'23"071) avec 0"022 d'avance sur son coéquipier et 0"227 sur Verstappen.

Après un bref passage au stand, Hamilton repart le couteau entre les dents et signe tout bonnement le nouveau record absolu du circuit turc : 1'22"868. Ni Bottas ni Verstappen ni même Gasly (qui a pourtant signé le record dans le premier secteur) ne parviennent à améliorer le temps du pilote Mercedes.

Au jeu des pénalités, la pole position est attribuée à Bottas. Le Finlandais est accompagné par Verstappen en première ligne. La deuxième ligne est 100% francophone, Leclerc devant Gasly. À Hamilton de remonter désormais !

Grand Prix de Turquie - Qualifications

Q1

Q2

Q3