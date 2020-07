Qualifs - Hamilton et Mercedes seuls au monde sur le Hungaroring

La piste est sèche malgré un ciel très menaçant lorsque la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie est lancée, mais les pilotes ne tardent pas à sortir pour signer des chronos rapidement afin de se prémunir d'une possible averse.

Q1 - Un peloton serré, les Williams en Q2

Les favoris lancent le bal des chronos, avec Max Verstappen, mais surtout Lewis Hamilton, qui signe un 1'15"581. Le Britannique est immédiatement battu par Valtteri Bottas pour 97 millièmes de seconde, et les Racing Point confirment leur bonne forme en pointant à deux et trois dixièmes des Mercedes.

Hamilton reprend la main en 1'15"420 tandis que derrière, plusieurs pilotes pointent à six et sept dixièmes, parmi lesquels on trouve les Ferrari, les Red Bull, les McLaren et Esteban Ocon, qui se tiennent tous en moins de deux dixièmes. Daniel Ricciardo vient se mêler à ce groupe en prenant la sixième place, et Hamilton enfonce le clou avec un 1'15"366 qui lui offre plus d'un dixième d'avance sur Bottas.

Alex Albon se plaint de grosses difficultés dans les deux premiers virages et à sept minutes de la fin de cette Q1, le pilote Red Bull est le dernier qualifié. Räikkönen améliore mais reste dans la zone éliminatoire, tandis que George Russell et Nicholas Latifi prennent les troisième et septième places ! Pérez prend le meilleur temps en 1'14"681, juste devant Stroll.

C'est une vague énorme d'améliorations qui arrive ensuite dans les derniers instants de cette Q1, avec une piste en nette progression. Néanmoins, tout le monde ne progresse pas, notamment les Alfa Romeo, et Pérez conserve son avantage en tête, alors que les deux Williams franchissent le cap de la Q1 !

Éliminés en Q1 : Magnussen, Kvyat, Grosjean, Giovinazzi et Räikkönen

Q2 - Pari réussi pour Racing Point, douche froide pour Albon

Russell est le premier à faire un temps en 1'15"698 en cette Q2, battu de quatre dixièmes par Lance Stroll. Pérez s'intercale entre les deux hommes, les Racing Point tentant un chrono en gommes mediums, et les McLaren en profitent pour dépasser les RP20. Hamilton signe ensuite un 1'14"261 qui est désormais le nouveau record de la piste, alors qu'il n'est chaussé que de pneus mediums. Il relègue Bottas à deux dixièmes et Verstappen à près de neuf dixièmes, bien que la Red Bull soit équipée du composé pneumatique le plus tendre.

Comme en Q1, tous les pilotes ressortent en fin de séance, mais les Racing Point ne font aucune tentative en pneus tendres, ce qui peut sembler présomptueux vu l'évolution de la piste. Norris améliore et prend la troisième place, tandis que Pérez rate totalement son tour. Ricciardo ne progresse pas non plus et reste dixième, et Ocon n'améliore pas non plus !

Leclerc prend la troisième place et Ricciardo est éliminé. Stroll progresse et prend la septième place, et Albon, comme les Renault, ne parvient pas à progresser dans la hiérarchie. C'est le pilote Red Bull qui est la mauvaise surprise de cette Q2 et cale, tandis que les Ferrari franchissent toutes les deux cette étape pour la première fois de la saison. Les Mercedes et les Racing Point seront les deux équipes à s'élancer en pneus mediums dans le top 10 pour la course.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Russell, Albon, Ocon et Latifi

Q3 - Mercedes seul au monde, Racing Point lointain outsider

Stroll est le premier à signer un temps 1'14"671, mais Hamilton frappe un très grand coup avec un chrono de 1'13"613 ! Bottas est relégué à 311 millièmes de son équipier, et Verstappen se place au quatrième rang devant les McLaren, tandis que les Ferrari sont repoussées à plus de une seconde et demie de Hamilton. Gasly ne peut pas sortir à cause d'un problème moteur qui s'est manifesté durant la Q2 et sera donc dixième.

Les Ferrari ressortent avant le reste de la concurrence, et Vettel comme Leclerc progressent devant les McLaren et devant Verstappen. Stroll améliore et revient à sept dixièmes des Mercedes, avant d'être rejoint en deuxième ligne provisoire par son équipier, Sergio Pérez. Mais les Mercedes ne laissent rien au hasard et Hamilton améliore en 1'13"447, tandis que Bottas revient à un dixième du Britannique. C'est la 90e pole de Hamilton, et Stroll et Pérez seront en deuxième ligne devant des Ferrari plus en forme que sur le Red Bull Ring.

Grand Prix de Hongrie - Qualifications

Q1

Q2

Q3