Qualifs - Hamilton terrasse Bottas sur la planète Mercedes

Les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne débutent avec une température ambiante de 22°C et 40°C sur la piste. Un seul pilote sait d'ores et déjà qu'il sera pénalisé sur la grille : c'est Daniil Kvyat, qui a dû changer de boîte de vitesses, et subira donc un recul de cinq positions par rapport à sa place au terme de la séance.

Q1 - Williams s'en sort... ou pas

Le premier temps est réalisé par Räikkönen en 1'27"9, mais Giovinazzi fait mieux de 17 millièmes avant que les deux Haas ne se hissent aux deux premières places, Magnussen devant Grosjean. Kvyat s'empare des commandes, une seconde devant le Danois, alors que les premiers gros bras sortent en piste après quatre minutes dans la séance. Gasly prend brièvement la tête avant Stroll et Leclerc en 1'26"5. Norris commet une erreur en sortie du virage 4 et sort très large de piste.

Bottas prend la tête en 1'26"0, trois dixièmes devant Hamilton et quatre dixièmes devant Leclerc. Verstappen parvient à s'approcher à 23 millièmes du Finlandais. Le trafic est déjà important dans le dernier secteur où une queue se forme avec beaucoup de voitures qui attendent pour lancer un tour. À six minutes de la fin de Q1, Bottas améliore encore en 1'25"8, Hamilton se rapproche à 0"099. À la fin de cette première salve de tours, les Haas, les Alfa Romeo et Latifi sont dans la zone rouge, mais l'écart avec Russell, dernier qualifié en Q2, est relativement faible. Les Renault de Ricciardo et Ocon sont également loin d'être à l'abri.

Beaucoup de pilotes améliorent leur marque dans ces derniers instants, y compris dans la zone d'élimination, mais cela ne change pas l'identité des pilotes éliminés. Latifi a sabordé ses chances en partant à la faute à la sortie de Luffield, sans dégâts, mais en entraînant des drapeaux jaunes. Drapeaux jaunes que Russell, son équipier qui a amélioré lors de sa toute dernière tentative, est soupçonné d'avoir ignoré.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Giovinazzi, Räikkönen, Grosjean et Latifi.

Q2 - Hamilton à la faute, Hülkenberg trop court

Les Mercedes, les Red Bull, les Racing Point et Leclerc tentent le pari des pneus mediums pour aller en Q3. Albon fixe le premier temps en 1'26"5 rapidement et aisément battu par Verstappen en 1'26"1 puis explosé par Bottas en 1'25"015. Hamilton, de son côté, a commis une erreur à la sortie de Luffield et est parti en tête-à-queue, à cheval entre la piste et le bac à gravier. Il a répandu des graviers sur la piste, ce qui motive la sortie du drapeau rouge afin de nettoyer le tracé. Le sextuple Champion du monde va devoir repartir au charbon après cette erreur car il n'a pas de temps représentatif.

Hamilton est le premier et le seul pilote en piste au moment où le drapeau vert est de nouveau brandi. Il se met à l'abri avec un tour assuré en 1'25"3 et a le temps de rentrer au stand avant que d'autres pilotes ne ressortent. Après avoir signé un chrono en tendres, Vettel tente le pari des mer*diums alors que Stroll continue sur les gommes jaunes. Tous les autres pilotes, y compris les Mercedes, ressortent en tendres pour se qualifier ou assurer le coup.

La lutte pour le passage en Q3 est très, très serrée : Stroll parvient à s'en sortir pour un rien puisque le Canadien et Gasly ont signé la même marque, mais le Français l'a réalisée peu après et est donc classé 11e. Hülkenberg n'a pas réussi à se hisser dans la dernière partie de séance, pour 65 millièmes. En revanche, déception pour Albon qui ne signe que le 12e temps avec sa Red Bull, à 0"044 de Stroll/Gasly. Les deux Renault, en difficulté depuis le début du week-end, passent toutes les deux en Q3, comme les Ferrari.

Éliminés en Q2 : Gasly, Albon, Hülkenberg, Kvyat et Russell.

Q3 - Hamilton maître en son pays

Tous les pilotes chaussent évidemment les tendres pour cette course à la pole. Au moment de quitter les stands, Ferrari relâche Leclerc sur la route de Stroll, et les commissaires se pencheront sur l'incident. Norris signe 1'26"4 comme première référence mais Hamilton la bat avec 1'24"616, 0"150 devant Bottas. Verstappen est repoussé à 1,1 seconde de la tête, Stroll à 1,3, Leclerc à 1,4, Vettel à 1,7 et Norris à 1,8. Sainz, Ocon et Ricciardo terminent le top 10, à plus de deux secondes.

L'ultime salve de tours lancés voit quasiment tous les pilotes améliorer leur temps : la lutte est d'abord grande pour la quatrième place, et à ce petit jeu c'est Leclerc qui remporte la timbale, devant Norris et Stroll. En revanche, Vettel est le seul pilote mis en échec et pour cause : il a été trop large au virage 9 et voit son temps être annulé, il partira dixième. Du côté de la pole, Hamilton enfonce encore le clou en réalisant 1'26"303, alors que Bottas parvient à égaler le... premier chrono de son équipier, ce qui ne lui aurait donc même pas permis d'être en pole.

Il est à noter qu'Ocon, neuvième, est soupçonné d'avoir gêné Räikkönen et convoqué par les commissaires.

