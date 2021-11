Qualifs - Hamilton prend la pole et explose le chrono

Q1 - Hamilton et Verstappen remettent le couvert

Les pilotes et les équipes n'ont pu compter que sur trois petites séances d'essais libres pour recueillir le plus d'informations sur Losail, un circuit qui fait ses débuts en Formule 1 ce week-end. Mercedes semble avoir l'avantage sur Red Bull, en témoigne le meilleur temps de Valtteri Bottas en EL2 et en EL3, mais le taureau rouge n'a pas encore dit son dernier mot.

Les malheurs de Mazepin se poursuivent en qualifications. Privé de roulage en EL2 et en EL3 à la suite de problèmes détectés sur sa monoplace, le Russe casse son aileron avant dès les premières minutes de la Q1.

Lewis Hamilton prend le meilleur temps provisoire grâce à un tour impressionnant bouclé en 1'22"019. Personne n'avait été plus rapide que le Britannique précédemment. Son rival Max Verstappen accuse deux dixièmes de retard tandis que Bottas, qui a raté son tour, est repoussé à près d'une seconde. Le Finlandais doit s'y prendre à deux fois pour signer un temps validant son ticket pour la Q2, et il s'agit du tour le plus rapide : 1'22"016 !

Les Français connaissent des fortunes diverses. D'un côté, Pierre Gasly est si à l'aise sur la piste qatarie qu'il roule en pneus mediums (il est le seul à le faire) ; de l'autre, Esteban Ocon n'est pas satisfait du comportement de son Alpine A521.

En fin de séance, deux pilotes s'aventurent dans les 1'21 : Verstappen (1'21"996), dont les problèmes d'aileron arrière semblent avoir été résolus, et Hamilton, qui reprend sur le fil le meilleur temps en 1'21"901. Charles Leclerc manque quant à lui d'être éliminé en raison d'un chrono annulé pour non-respect des limites de la piste mais le pilote Ferrari finit par se hisser en Q2.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin

Q2 - Red Bull perd une voiture

Les dix premiers de la Q2 devront prendre le départ avec les pneus utilisés lors de cette séance. Par conséquent, la majorité des pilotes chaussent les gommes mediums. Parmi les exceptions, on trouve George Russell, Yuki Tsunoda et, étonnamment, Gasly, qui sont en tendres.

Hamilton se charge de prendre le commandement avec un 1'21"682 lors de sa première tentative. Verstappen doit s'incliner pour trois dixièmes et le pilote Red Bull est même devancé par Gasly, qui ne compte que deux dixièmes de retard sur Hamilton grâce à ses gommes rouges. Bottas est quant à lui quatrième à trois dixièmes également. Plus tard, Gasly et Alonso améliorent leur marque et se rapprochent dangereusement du meilleur temps du septuple Champion du monde.

Pérez et Leclerc sont dans la zone rouge et doivent donc troquer leurs mediums pour des tendres. Même chose pour les pilotes McLaren, eux aussi dans la zone rouge. Ça se passe très bien pour Norris puisque le Britannique remonte dans le top 10, en revanche Leclerc, Ricciardo et Pérez en restent là ! La surprise est de taille dans le camp Red Bull, qui se retrouve désormais avec une seule monoplace pour battre les Mercedes.

Éliminés en Q2 : Pérez, Stroll, Leclerc, Ricciardo, Russell

Q3 - Hamilton reçu 3/3

Hamilton fait un pas de plus vers la pole position en abaissant la barre à 1'21"262 en Q3. Plus rapide dans le premier secteur, Verstappen concède du terrain sur son rival dans les deux portions suivantes et s'incline sur la ligne, le Néerlandais accusant un déficit d'un dixième et demi. En retrait depuis le coup d'envoi des qualifications, Bottas est relégué à deux dixièmes. Au total, ce sont six pilotes qui parviennent à tourner sous les 1'22 lors de leur première tentative.

Après une courte période de repos, les dix derniers hommes reprennent la piste, Hamilton en tête de cortège et Verstappen fermant la marche. Le couteau entre les dents, le pilote Mercedes roule encore plus vite et s'assure la pole position avec un temps fou de 1'20"827. L'écart avec Verstappen est repoussé à plus de quatre dixièmes.

Hamilton a eu raison de couper la ligne en premier car derrière lui, Gasly a semé la panique. Le Français a perdu son aileron en escalant le vibreur du virage 15, ce qui a eu pour effet de crever son pneu avant gauche. Malgré les débris et le danger que constitue une voiture sur trois roues, la direction de course n'a pas présenté le drapeau jaune et certains pilotes ont donc dû ralentir d'eux mêmes.

Hamilton et Verstappen verrouillent donc la première ligne, Bottas et Gasly occupant la rangée suivante. Alonso fait une apparition remarquée en troisième ligne, aux côtés de Norris. Enfin, Sainz, Tsunoda, Ocon et Vettel complètent le top 10.

Grand Prix du Qatar - Qualifications

Q1

Q2

Q3