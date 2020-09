Qualifs - Hamilton en mode fête, Sainz en trouble-fête

Le soleil est toujours bel et bien présent en Lombardie pour le début de la huitième séance de qualifications de la saison 2020 de F1. Huit pilotes ont été convoqués à la fin des EL3, après la frayeur de Lewis Hamilton quand deux voitures dans le trafic lui ont barré la route juste avant la Parabolique, pour une petite série de remontrances mais aucune sanction.

Côté technique, le problème de Daniel Ricciardo en fin de matinée n'en était qu'un petit : comme Renault l'espérait, la pompe à essence a été remplacée à l'identique et la R.S.20 est donc prête à aller au combat, sans pénalité. Enfin, c'est aussi la première course où la règle du mode moteur unique utilisé tout au long des qualifications et de la course va être appliquée.

Q1 - Vettel éliminé en plein "bazar"

Les Haas, les Ferrari, les Williams et les Alfa Romeo sont les premières en piste, et les seules dans les premiers instants de la séance. De cette étonnante première salve, Leclerc est en tête mais voit son temps éliminé, offrant provisoirement les commandes à Vettel en 1'21"1, deux dixièmes devant Grosjean. Après la fin du tour des huit pilotes, les autres sortent, dont les Mercedes qui s'élancent en pneus mediums.

Hamilton prend la tête en 1'19"5, deux dixièmes devant Bottas et une demi-seconde devant le duo Pérez-Sainz. Les chronos de Gasly (1'20"1) et de Stroll (1'20"4) sont annulés après un passage trop au large dans la Parabolique ; dans un second tour lancé, ils signent tous deux 1'20"4 pour se replacer dans le top 10. En revanche, Albon qui avait amélioré sa marque (1'20"6) subit également une annulation et tombe au 15e rang.

Beaucoup de pilotes sortent dans les derniers instants et les scènes ubuesques de l'an passé et des EL3 recommencent. Des grappes de voitures se forment, les concurrents se gênent les uns les autres, se doublent, résistent de façon très limite dans le cas d'Ocon... Hamilton, parti parmi les premiers et plutôt tranquille, améliore encore son temps, toujours en 1'19"5. Derrière, seuls Leclerc, Kvyat et Gasly progressent et confortent leur place en Q2. En revanche, Vettel est piégé et se lamente face au "bazar" au milieu duquel il se trouve. Grosjean, furieux, a commis une erreur dans la Parabolique et échoue dans la zone rouge.

Éliminés en Q1 : Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell et Latifi.

Q2 - Ocon cale

Tous les pilotes sont en pneus tendres. Bottas s'élance le premier du pack, avec la piste totalement libre, suivi par Hamilton moins d'une dizaine de secondes derrière. Le Britannique réalise le meilleur temps et bat provisoirement le record de la piste, en 1'19"092, 0"325 devant son équipier et six dixièmes devant un trio Pérez-Sainz-Verstappen. Situés à entre huit et neuf dixièmes de la Mercedes #44, Gasly, Stroll, Norris, Ricciardo et Albon clôturent le top 10.

Tout le monde s'observe dans la ligne des stands avant la dernière salve de cette Q2, et les écuries attendent le dernier moment pour lancer leurs monoplaces. Ricciardo est le premier pilote en piste, avec la piste libre. L'Australien se rate dans la seconde chicane et laisse passer Ocon, le Français ne parvenant pas à sortir de la zone rouge.

Alors que Bottas signe un nouveau record, en 1'18"952, 0"140 devant son équipier et sept dixièmes devant les monoplaces concurrentes, les voitures à moteur Ferrari ne peuvent pas faire de miracle et restent bloquées. Magnussen a d'ailleurs provoqué un court drapeau jaune après un passage impressionnant mais contrôlé dans le gravier à la sortie du second Lesmo.

Éliminés en Q2 : Kvyat, Ocon, Leclerc, Räikkönen et Magnussen.

Q3 - Mercedes ne tremble pas

Les Mercedes sont les premières en piste, Bottas devant Hamilton. Pas d'aspiration pour les monoplaces allemandes qui jouent tout sur leur performance pure. La première tentative voit Hamilton inscrire 1'19"068, 0"053 devant son équipier. Pérez est repoussé à six dixièmes, Verstappen à sept. Comme souvent ce week-end, Albon voit son temps être annulé alors que Stroll a commis une erreur dans les Lesmo et ne figure qu'au neuvième rang.

Mercedes relance très rapidement ses pilotes et surprend quelques concurrents qui n'étaient pas prêts à repartir. Hamilton réalise un excellent second secteur à l'attaque ce qui lui offre la pole position, avec 1'18"887, nouveau record du tracé de Monza. Bottas échoue à 0"069, mais derrière c'est la surprise : Sainz s'empare de la troisième position à 0"808 et Pérez de la quatrième à 0"833. Verstappen, cinquième, est à neuf dixièmes, juste devant Norris et Ricciardo.

Il s'agit de la 94e pole position de la carrière de Lewis Hamilton.

Grand Prix d'Italie - Qualifications

Q1

Q2

Q3