Qualifs - Hamilton signe une pole position autoritaire

Q1 - Verstappen se réveille, Russell K.O.

Sous une chaleur écrasante, Max Verstappen s'empare du meilleur temps avec un tour en 1'16"214. Le pilote Red Bull, très discret depuis le début du week-end, relègue les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à deux et trois dixièmes. Carlos Sainz se fait remarquer pour deux raisons : d'abord en s'emparant de la quatrième place, à moins de cinq dixièmes de Verstappen, puis en gênant une AlphaTauri dans un tour rapide.

En difficulté depuis le coup d'envoi du week-end, Sergio Pérez boucle deux tours avec un même train de pneus tendres mais ni l'un ni l'autre ne lui permettent de remonter au classement : le Mexicain est seulement neuvième, à plus d'une seconde de son coéquipier.

Dans la zone rouge, George Russell ne parvient pas à se hisser en Q2 pour la première fois de la saison. Le pilote Williams rejoint son coéquipier, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda (qui en est à sa sixième élimination en Q1), et les Haas de Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Le pilote allemand est resté casqué dans son garage pendant toute la séance en espérant y prendre part mais les réparations de sa monoplace endommagée en Q1 ont pris trop de temps.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Russell, Latifi, Mazepin, Schumacher (pas de temps).

Q2 - Red Bull change sa stratégie, Sainz se fait piéger

Les pilotes Mercedes et Red Bull chaussent les gommes mediums afin de prendre le départ de la course avec des pneus plus endurants, une stratégie risquée car l'écart de performance entre les pneus tendres et mediums est d'une seconde pleine. Hamilton signe pourtant un tour impressionnant de 1'16"553, à peine un dixième plus lent que son effort en Q1. Verstappen s'incline pour deux dixièmes de seconde. Bottas et Pérez passent complètement à côté de leur tour et sont envoyés au fond du top 10.

Quelques secondes après que Charles Leclerc ait signé le deuxième temps de Q2, à moins de deux dixièmes de Hamilton, son coéquipier Carlos Sainz est en travers dans le dernier virage. Le pilote espagnol perd l'arrière en entrant dans la longue courbe à droite et heurte le mur de pneus. Impossible pour lui de rentrer au stand, ses qualifications s'arrêtent là. Le drapeau rouge est agité afin de dégager la monoplace rouge.

À la reprise, seul Bottas conserve les gommes mediums. Le Finlandais remonte deuxième avec un temps de 1'16"7 mais tous les pilotes améliorent avec les gommes rouges, y compris Red Bull. Max Verstappen reprend le meilleur temps (1'15"650), Sergio Pérez est quatrième. Cela signifie que les deux pilotes Red Bull prendront le départ avec les pneus tendres, contrairement à Hamilton et Bottas.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Stroll, Räikkönen, Giovinazzi, Sainz (pas de temps).

Q3 - Hamilton passe la seconde

Jusqu'à présent, il a été difficile d'identifier le favori pour la pole position. Mais Lewis Hamilton envoie un signal fort en signant le meilleur temps de la Q3 : 1'15"419, une seconde de mieux que son temps en Q1 ! Valtteri Bottas accuse un retard de trois dixièmes et Max Verstappen, son rival au championnat, essuie un lourd revers : une demi-seconde sépare les deux hommes. Dans l'autre Red Bull, Sergio Pérez est à une seconde du pilote Mercedes.

La lutte pour les places d'honneur fait rage, et Charles Leclerc s'empare de la cinquième place avec un 1'16"6. Deux autres pilotes sont dans le même dixième que le pilote Ferrari : Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sebastian Vettel et Fernando Alonso ont quant à eux roulé en 1'16"7.

De retour en piste, Hamilton mène un petit train où se trouvent Verstappen et Pérez. Le tour d'installation du Britannique est si lent que Verstappen passe la ligne à quelques secondes du drapeau à damier ! Pérez n'a pas cette chance cependant, le Mexicain ne bénéficie pas d'une nouvelle tentative. Alors que Gasly remonte au cinquième rang, Verstappen améliore sa marque mais reste troisième.

Grand Prix de Hongrie - Qualifications

Q1

Q2

Q3