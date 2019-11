Qualifs - Hamilton renoue avec la pole après 10 GP

Q1 : Grosjean éliminé, Russell achève Kubica avec un 21/0

Le soleil est sur le point de se coucher sur Abu Dhabi, illustrant le terme d'une saison qui déroule sa dernière séance de qualifications de l'année, alors que débutent les 18 minutes de Q1 déterminant qui seront les 5 éliminés qui occuperont le fond de la grille.

Sur une piste glissante d'après le retour immédiat des pilotes, et offrant des températures bien différentes de celles de l'après-midi (quand s'étaient déroulés les EL3), Verstappen signe une première référence en 1'36''390 en pneus tendres, le plaçant devant Leclerc. Lui aussi sur le composé pneumatique le plus tendre dès sa première tentative de tour lancé, Hamilton (qui se plaint d'un baquet qui bouge légèrement) se place en tête alors que Vettel est une nouvelle fois vu à la faute, avec un tête-à-queue dans son tour de sortie dans la ré-accélération du dernier virage menant sur la ligne droit de départ/arrivée. Par chance, la Ferrari ne heurte rien et peut poursuivre la séance, signant finalement un premier tour lancé à 0''7 de la référence.

Dans les stands, la Toro Rosso de Kvyat est lâchée juste sous le nez de Grosjean, ce qui irrite le Franco-Suisse, qui doit encore par ailleurs se placer dans la zone de sécurité à deux minutes de la fin de séance. Le pilote Haas ne se montre pas en mesure d'égaler la performance cde son équipier, classé 14e : c'est l'élimination, avec les deux Alfa et les deux Williams…

Les éliminés en Q1 : Grosjean, Giovinazzi, Räikkönen, Russell, Kubica

Q2 : Mercedes travaille déjà la stratégie de course

Les choses repartent pour 12 minutes en Q2, avec de nouveau 5 pilotes à éliminer avant de voir le top 10 en découdre pour les places de tête de la grille de départ.

C'est avec le composé pneumatique medium que Hamilton prend tout d'abord la piste et signe sa première référence, en 1'35''634. Les deux Ferrari disposent des tendres : de manière révélatrice, ces pneus offrant plus de grip ne permettent cependant pas aux autos rouges de se placer devant la Mercedes… Comme le Champion du monde, Bottas et Verstappen sont initialement en mediums : le Finlandais se place à 0'040 de son leader, tandis que Verstappen évolue P5, derrière les Ferrari.

Serein, Hamilton chausse les tendres pour son tout dernier tour mais freine notablement sur la ligne droite de départ/arrivée afin de ne pas améliorer son chrono : c'est avec les pneus mediums que Mercedes souhaite prendre le départ du GP, et le choix des gommes du top 10 est déterminé par l'allocation utilisée pour réaliser le meilleur chrono de Q2.

Les éliminés en Q2 : Pérez, Gasly, Stroll, Kvyat, Magnussen

Q3 : Ferrari se rate, Verstappen dit merci

Comme toujours en Q3, les pilotes ne disposent que de deux réelles occasions de réaliser un tour lancé pouvant leur permettre d'extraire le meilleur de leur monoplace. C'est Hamilton qui frappe le premier, signant un 1'34''828 le plaçant en pole position provisoire, devant un Verstappen (+0"311) contrariant Bottas, troisième par la faute d'un freinage mal appréhendé dans le dernier virage. Respectivement 4e et 5e, Leclerc et Vettel ne semblent pas en mesure de mêler Ferrari à la lutte pour la pole, tandis qu'Albon occupe la sixième place, devant les deux McLaren et les deux Renault.

Il n'y aura même pas de seconde tentative pour Leclerc, dont la monoplace ne franchit pas la ligne à temps au terme du tour de préparation pour pouvoir réaliser un nouveau tour lancé. Hamilton améliore avec la manière et s'offre la pole position en 1'34''779, tandis que Bottas signe le second chrono avant sa rétrogradation sur la grille.

Dans la bataille que se livrent Sainz et Gasly pour la sixième place du championnat du monde des pilotes, c'est Sainz qui se donne pour le moment les meilleures conditions pour conserver sa position au terme du Grand Prix d'Abu Dhabi, grâce à une qualification en 9e position qui se transformera en 8e place sur la grille, quatre rangs devant le Français.

Ferrari, qui n'a jamais qualifié une de ses autos sur la première ligne de la grille à Yas Marina, devra encore attendre une saison pour tenter de changer cette statistique. Comme c'est actuellement le cas au championnat, les Rouges ont une nouvelle fois été battus par Verstappen.